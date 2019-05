Casapound, Di Maio: "Sgombero sacrosanto. Poi immobile lo diamo ai senza casa italiani"

"Lo sgombero è sacrosanto per qualsiasi tipo di immobile occupato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Radio anch'io su Radio Uno, rispondendo a una domanda sull'opportunità di liberare l'immobile occupato da Casapound fra la stazione Termini e il rione Esquilino, oggetto di un braccio di ferro fra Cinque Stelle e Lega che va avanti da mesi. "Quell'immobile ci serve così facciamo edilizia popolare e la diamo agli italiani che non hanno la casa" dice ancora il ministro del Lavoro del Governo gialloverde, quasi mutuando uno dei cavalli di battaglia di Matteo Salvini.

Una tendenza emersa anche nella reazione che ha avuto il leader del Movimento Cinque Stelle mentre la "sua" sindaca Virginia Raggi faceva visita ieri alla famiglia rom ricoperta di insulti dai neofascisti a Casal Bruciato. "Prima si deve pensare ai romani" avrebbe detto ai suoi sfogandosi. Poi oggi la precisazione, che smentisce solo in parte: "Non sono irritato con Raggi", ma "schierarsi non è la soluzione".

Ieri, ospite della Gruber a Otto e mezzo, anche l'altro vice-premier, Matteo Salvini, interviene sul tema. Incalzato sull'occupazione abusiva dell'associazione di destra a lui più vicina, risponde così: "E' giusto sgomberare anche l'immobile di CasaPound a Roma, ma la Prefettura ha un elenco di edifici romani da sgomberare con maggiore urgenza". Parole già usate più volte in passato.