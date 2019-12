La provocazione di Casapound con le sardine: in piazza ma con il cartoccio dei fritti

Casapound in piazza con le sardine a Roma? Sì, ma non con i manifestanti di piazza San Giovanni.

Dopo le polemiche degli scorsi giorni sulla piazza aperta a tutti con le tartarughe a dirsi pronte a partecipare “senza bandiere ma con i temi” al raduno romano e la conseguente chiusura del movimento che si è dichiarato “antifascista”, Simone Di Stefano, leader di Casapound, ironizza e attacca sui social.

Casapound con le sardine a Roma

In una foto su twitter si immortala con un cartoccio di alici fritte: maglione natalizio e Spelacchio alle spalle. "Anche io oggi in piazza (Venezia) con le #Sardine (fritte)" – scrive.

In un successivo cinguettio Di Stefano chiarisce che non aveva alcuna intenzione di scendere in piazza con le sardine. "Mica ci avrete creduto? Quello delle sardine – attacca - è un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del Bella Ciao, state bene così”.

Casapound e la provocazione sulle sardine

Dopo gli insuccessi delle urne e il ritiro dalle scene elettorali, ma “non dalla politica”, Casapound è dunque tornata a far parlare di se. Con le solite provocazioni. Le sardine a Roma una facile sponda.