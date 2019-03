Ieri il M5s, oggi CasaPound. Le arance tornano in Campidoglio: a portarle i fascisti del terzo millennio

"Quando ci fu Mafia Capitale, i 5 Stelle portarono le arance in Campidoglio, chiedendo le dimissioni dell'allora sindaco. Oggi (nel giorno dell'arresto di Marcello De Vito) pretendiamo che siano coerenti e liberino la città. Vogliamo le elezioni, entrare in Campidoglio e fermare la corruzione". Si è presentato in piazza del Campidoglio con delle arance tra le mani Luca Marsella, consigliere di Casapound in X Municipio, accompagnato da un piccolo gruppo di sostenitori del movimento di estrema destra con in mano bandiere dell'Italia e di Casapound.

"Chiediamo che la Raggi si dimetta e che venga sciolto il Consiglio comunale", ha ribadito dirigendosi verso l'ingresso di Palazzo Senatorio, dove però è stato fermato dalle forze dell'ordine perchè la manifestazione non è autorizzata. "Ci stanno impedendo un'azione dimostrativa. La stiamo facendo perchè l'hanno fatta loro e vogliamo oggi dimostrargli che sono la stessa faccia del Pd", ha commentato Marsella.

Sarcasmo e commento pungente da parte di Simone Di Stefano: "Il sindaco si è impegnato molto in questi ultimi mesi a portare all'attenzione dell'opinione pubblica il caso del palazzo di via Napoleone III, con 18 famiglie in emergenza abitativa, che non hanno mai avuto una risposta dalle istituzioni. Mi sembra sia stato un modo per deviare l'attenzione da cose ben più gravi, ma mi sembra che sarà sgomberata prima questa amministrazione di quel palazzo. Ci aspettiamo le dimissioni della Raggi".

