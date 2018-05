Mura dei Francesi, mezza tenuta già venduta all'asta: addio al polmone verde di Ciampino?

Battuta all'asta per una somma di poco superiore ai 200mila euro. Un cifra non certo impossibile per acquistare quasi due ettari di terreno ed uno dei casali della Marcandreola. Rischia così di sfumare il sogno dei cittadini di Ciampino che puntavano alla creazione di un parco pubblico.

La necessità espressa da comitati ed associazioni aveva trovato anche un'importante sponda istituzionale "Abbiamo combattuto per dare un polmone verde, ma anche per riaffermare l'identità del posto" spiega Marco Bartolucci, già consigliere pentastellato nel comune di Ciampino. Nella città aeroportuale era stata votata una mozione che impegnava il Comune ad esercitare un diritto di prelazione. L'opzione non è stata sfruttata ed un privato è riuscito ad aggiudicrsi il più importante tra i due casali della Marcandreola, insieme a molti ulivi secolari ed all'antico portale di via delle Mura Francesi.

C'è ancora un secondo lotto che include una buona metà della tenuta ed una cappella. Sarà anch'essa battuto ad un'asta pubblica. Nel frattempo si studiano le contromosse. "La prossima iniziativa da intraprendere – chiarisce il consigliere pentastellato di Ciampino – sarà quella di andare a chiedere al Commissiario prefettizio se c'è la possibilità di esercitare l'indizzo politico che avevamo espresso in consiglio comunale". L'opzione non è stata esercitata neppure dalla Regione Lazio.

Per l'acquisizione dei complessivi 4 ettari della Tenuta, un'area d'importanza anche paesaggistica ed archeologica, si erano spesi cittadini e comitati. Erano così scese in campo le Officine Civiche, la rete di Ciampino Bene Comune, e le sezioni locali di Legambiente e Italia Nostra. Per il momento il progetto di dotare Ciampino d'un importante polmone verde, è stato rimandandato. Almeno fino alla prossima asta.