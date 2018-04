Casale della Arti ci siamo: il Comune si decide e dà l'ok al centro per giovani autistici

Finalmente ci siamo. Dal Campidoglio è partita questa mattina una nota alla regione Lazio che completa l'iter. Così il Casale delle Arti può diventare realtà. "L'Amministrazione capitolina ha garantito tutte le procedure e gli interventi necessari ad avviare la realizzazione di un progetto sperimentale dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità presso l'immobile di via Gomenizza". Il pressing sulla sindaca Raggi, con tanto di hashtag dedicato #virginiafirma e una campagna sostenuta da volti noti, da Frankie HiNrg ad Asia Argento, da Pif a Luca Argentero, ha dato i suoi frutti.

Il progetto per l'edifico abbandonato in zona Monte Mario, presentato da un gruppo di famiglie e sostenuto dai giornalisti Gianluca Nicoletti e Natalia Poggi, genitori di Tommy, ragazzo autistico di 18 anni, ha vinto un bando della commissione parlamentare per le Pari opportunità, e ha già ottenuto il via libera del MIUR, ministero dell’Istruzione, e l'appoggio dell’università Roma Tor Vergata. Ma la struttura è di proprietà del Campidoglio. Da qui l'appello alla sindaca grillina. E il rimpallo di responsabilità con la regione Lazio.

"Allo stato attuale l'immobile si trova infatti nella disponibilità di un ente della Regione Lazio - spiega il Comune - in attesa della necessaria conferma da parte di quest'ultima, gli uffici capitolini hanno già predisposto gli atti necessari per la firma dell'accordo". Dalla Pisana però arriva la precisazione: "La Giunta ha approvato, già qualche tempo fa, una delibera a riguardo. Si conferma dunque la nostra volontà di far partire nel più breve tempo possibile il progetto sperimentale, dedicato alle ragazze e ai ragazzi con disabilità, che porterà beneficio alla vita di tantissime famiglie. A dimostrazione di questo Roma Natura, l'ente che su disposizione della Regione Lazio in questi mesi si e' occupato della custodia di questo immobile, è disponibile anche domani stesso alla riconsegna delle chiavi per l'avvio definitivo e in tempi rapidi del lodevole progetto".