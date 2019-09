Trastevere, inaugurata la Casa della salute 'Nuovo Regina Margherita'

E' stata inaugurata questa mattina la Casa della salute 'Nuovo Regina Margherita' in via Emilio Morosini 30 a Trastevere. Presenti l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, e dalla presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi. Questa struttura, la ventesima nel Lazio, è stata realizzata con un finanziamento di circa 400mila euro, con cui oltre alla ristrutturazione di alcuni locali, sono stati acquistati arredi e attrezzature.

La struttura garantisce la diagnostica per immagini, il laboratorio galenico, la farmacia, diversi percorsi ospedalieri integrati con il Santo Spirito, come la Chirurgia diurna e il Day hospital Onco-ematologico, la Gastroenterologia e l'Urologia di I e II livello, un Reparto a Gestione infermieristica, una Rsa, i Percorsi angiologico, del piede diabetico, reumatologico, geriatrico neurologico, odontoiatrico, di Terapia del dolore, e ospita il Centro Terapeutico Riabilitativo Ripa Grande.

"Con l'apertura di questa nuova Casa della Salute potenziamo la rete dell'assistenza territoriale", ha commentato D'Amato "sono realtà territoriali che stanno diventando sempre più un punto di riferimento e questo è testimoniato dai numeri sugli accessi in continua crescita, con una vocazione per la presa in carico dei pazienti con malattie croniche. Un tema fondamentale oggi con una popolazione che sta invecchiando sempre di piu' ed una domanda di servizi in continua crescita".

Nei primi cinque mesi del 2019 le Case della Salute hanno registrato circa 1,3 milioni prestazioni effettuate con un più 5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo Tanese "la nuova struttura sanitaria è fortemente integrata con l'intero Presidio Nuovo Regina Margherita, un polo sanitario polifunzionale al quale i cittadini di Trastevere sono particolarmente legati e la cui offerta e' stata completamente ripensata in base ai bisogni assistenziali della popolazione e integrata nella piu' ampia rete di servizi della Asl".

Per Alfonsi "la Casa della Salute permette di sgravare il servizio da tanti compiti e questa di oggi è molto importante perché si mette al centro questo luogo, il Nuovo Regina Margherita, che significa professionalità ed eccellenza. Inoltre per i turisti é importante avere un punto di riferimento a Trastevere. Inoltre sarà un luogo importante per accogliere le persone che avranno bisogno".