Spada occupa abusivamente casa del Comune: la legge regionale lo aiuta e il Campidoglio lo sana

Un pasticcio. Quanto meno dal punto di vista morale. Non dell'applicazione della legge, pur bizzarra che sia. E così che un caso di emergenza abitativa si trasforma in una questione di corresponsabilità. Scenario della vicenda, neanche a dirlo, Ostia. Cognome protagonista, quello degli Spada. Ancora. Questa volta non si tratta di estorsioni, omicidi o arresti ma di case popolari.

Il Campidoglio, attraverso il dipartimento politiche abitative, ha dato infatti il via libera per la concessione di una casa popolare a Giuseppe Spada, qualche precedente alle spalle, e zio di Roberto e Carmine Spada arrestati durante l'operazione Eclissi. Una decisione che ha fatto accapponare la pelle al Partito Democratico che ha così puntato il dito contro l'amministrazione Raggi: "I 5 Stelle parlano di legalità e trasparenza quando stanno all'opposizione, ma poi quando governano e amministrano compiono simili scelte". Così il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.

"Raggi demonizza criminalità e abusivismo poi nei fatti dà una casa popolare a Spada. Come sempre parole e fatti con la Raggi si va ai matti". Così su Twitter Marco Palumbo, consigliere capitolino Pd. Attacchi che arrivano anche da Danilo Cosentino, candidato nella lista Liberi e Uguali Lazio: "Spero si tratti della solita incoerenza a 5 Stelle, o dei noti errori che continuano a perpetrare. Perché, se invece l'assegnazione avviene realmente dopo un'attenta verifica sui 'requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali' del soggetto, la sindaca deve immediatamente chiarire"

Il punto della questione è normativo. Tutto nasce dal lontano 2001. Diciassette anni fa. Giuseppe Spada occupa abusivamente un alloggio di proprietà del Comune di Roma a piazza Ener Bettica 7. Lì ci abita con la Maria Dell'Orco per anni, anche se non ha titoli per viverci. Quindi la richiesta di "sanatoria", il tutto grazie alla legge 53 della Regione Lazio del 28 dicembre 2006 che recita: "In deroga all'articolo 15 della l.r. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il Comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l’assegnazione, la regolarizzazione dell’alloggio". In sostanza chi ha occupato abusivamente un'appartamento pubblico prima di quella data può chiederne l'assegnazione.

Gli uffici del Comune di Roma, si legge in una determina dirigenziale firmata dal direttore degli Interventi Alloggiativi Franco Contarini, scrivono di aver verificato "la regolarità e la veridicità" degli atti presentati da Spada. Di aver controllato i dati "anagrafici, reddituali e patrimoniali" e quindi di aver dato il via libera per l'assegnazione dell'alloggio Erp, quello di edilizia residenziale pubblica.

Il Campidoglio, visti i requisiti positivi applica la legge, e ha le mani legate nonostante. Una stortura morale, non normativa, sulla quale la sindaca Raggi vuole vederci chiaro chiedendo "agli uffici capitolini di verificare immediatamente se tutte le procedure di legge siano state rispettate e di avviare un'indagine sullo stato di attuazione dell'articolo 53 della Legge Regionale 27 del 2006".

La risposta della Pisana non è tardata: "L'art. 11 della legge regionale n. 11 del 2007 stabiliva in 24 mesi, e non oltre, i termini entro cui si doveva concludere l'istruttoria. Per meglio chiarire, è infatti erroneo fare riferimento alla sola legge regionale 2006 – n. 27 visto che, per indicare in maniera stringente come eseguire la sanatoria, fu sempre l'Amministrazione regionale di allora a produrre un'ulteriore legge, quella del 19 luglio 2007, n. 11".

In conclusione, quindi, secondo la Regione "si sta parlando di norme regionali prodotte da altra Giunta, quasi un decennio fa, norme per cui la stessa Regione indicava esaurire l'efficacia nei 24 mesi successivi la loro applicazione". Insomma una pasticcio che rischia di favorire un membro della famiglia Spada, quel clan che proprio ad Ostia gestite il racket della case popolari con tanto di "sfratti coatti".