Casa delle donne, la Regione approva la delibera: "E' un sito di interesse pubblico"

La Casa internazionale delle donne sito di interesse pubblico. La giunta della Regione Lazio ha approvato oggi una delibera avanzata dal presidente Nicola Zingaretti e dall'assessora al Turismo e Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi in sostegno della Casa Internazionale delle Donne, presentata dopo i recenti sviluppi del contenzioso aperto dal Comune di Roma e conclusosi con la revoca unilaterale della convenzione in essere da parte dell’amministrazione capitolina.

La Regione Lazio, si legge in una nota, "adottando questo atto, dichiara la Casa Internazionale delle Donne sito di rilevante interesse pubblico per il suo significato di testimonianza attiva e di concreto servizio sociale e culturale offerto a tutte le donne di Roma e del Lazio". La Casa Internazionale delle Donne, "infatti, è da anni un presidio unico nel suo genere grazie anche alla presenza delle tante associazioni del movimento delle donne. Svolge con continuità un’opera meritoria di contrasto al razzismo e alle discriminazioni, e di sostegno alle donne in difficoltà".

La delibera non mette in campo solo un riconoscimento. Con il provvedimento la Regione Lazio "si impegna a misurare l’impatto sociale delle prestazioni rivolte a circa 30.000 donne ogni anno e rese a titolo del tutto gratuito dalla Casa Internazionale delle Donne, al fine di quantificarne il valore economico. Le istituzioni che mettono parte del proprio patrimonio immobiliare a disposizione di realtà come la Casa Internazionale delle donne, grazie a questa delibera, se vorranno, potranno ricorrere ad una metodologia rigorosa di computazione nei canoni di utilizzo degli immobili del valore dei servizi erogati".

"Una città non è solo palazzi, ponti o strade, ma ha anche un’anima fatta di storia, cultura, tradizioni ed emozioni" ha dichiarato Zingaretti su Facebook. "La Casa Internazionale delle Donne è tutto questo, un tassello fondamentale dell’identità di Roma. Per questo combattiamo contro la sua chiusura e stiamo facendo di tutto per difenderla e sostenerla".