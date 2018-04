Getta un cartone di Amazon e dopo due mesi riceve la multa di Ama

"Ho ricevuto una multa di 113,88 euro da Ama perché il cartone di una spedizione Amazon con il mio nome è stato rinvenuto all'interno di un cassonetto per l'indifferenziato". Inizia così la denuncia di Fabio, un lettore di RomaToday che nei giorni scorsi si è visto recapitare presso la propria residenza la contravvenzione. "Un indirizzo tra l'altro diverso da quello della spedizione, lontano dal mio attuale domicilio", segnale quindi di una ricerca attenta da parte dell'azienda.

Cosa è successo? In pratica gli accertatori dell'Ama a fine gennaio hanno ritrovato un cartone di Amazon con l'etichetta del destinatario. "Compro spesso da Amazon, ricevo molti pacchi e tolgo sempre le etichette. Sono certo di averlo fatto anche in quel caso". Fabio poi aggiunge: "Sono altrettanto sicuro di aver buttato nel contenitore corretto".

A fine gennaio Roma viveva una situazione di emergenza rifiuti, con molti secchioni della spazzatura stracolmi. La stessa differenziata è andata in affanno. Il Pigneto, zona dove è stata comminata la multa, non era da meno. "Di spazzatura fuori dai cassonetti ce n'era tanta", racconta il nostro lettore. "A contribuire al caos anche i rovistatori. Quindi ci sta che il cartone possa essere finito nel cassonetto, di certo non per colpa mia. La cosa assurda è che il cartone è stato ritrovato in un cassonetto a 200 metri da quello sotto la mia abitazione, dove di solito conferisco".

Una stranezza che si aggiunge però al vero motivo della rabbia del multato: "Per assurdo, in base al principio della multa, domani potrei iniziare a riempire cartoni di etichette di Amazon con il nome della sindaca e farle recapitare a casa centinaia di multe. Vengo ritenuto responsabile in solido del cartone, quando magari io neanche l'ho ricevuta quella spedizione". Un assurdo giuridico confermato da diversi avvocati. "Ricorso? Ci sto pensando anche se per i tempi e i costi degli avvocati di certo non ne vale la pena".