Cartelloni, dopo l'ok dell'Aula il piano arriva ai Municipi: "Percorso trasparente"

Prosegue l'iter per l'approvazione dei Piani di localizzazione degli impianti pubblicitari. Come ha spiegato l'assessore al Commercio, Adriano Meloni, con il via libera da parte dell’Assemblea Capitolina dei nuovi termini previsti, la proposta di delibera verrà trasferita ai Municipi per un parere di competenza. Poi "saremo pronti a portare in Giunta il provvedimento".

Spiega l'assessore: "Nel rispetto del principio di trasparenza e di confronto che abbiamo voluto assicurare in questi mesi per approdare a una stesura tecnica finale ineccepibile, si stanno valutando le osservazioni contenute in uno studio universitario presentato durante il Convegno 'Roma. La comunicazione esterna: quale futuro?'. All’esito di questi incontri le strutture tecniche competenti verificheranno se vi siano elementi per eventuali modifiche migliorative alla redazione materiale dei piani" continua Meloni.

Gli Uffici del Dipartimento Sviluppo Economico insieme all'assessorato concuderanno l'esame tecnico della proposta di delibera sui Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari (Pialmip) entro i primi giorni di giugno. Successivamente, con il recepimento dei pareri municipali, la Giunta approverà definitivamente i Piani e potrà dare luogo alla redazione dei bandi per l’assegnazione dei circuiti.

"Grazie a questa riforma saranno garantiti maggior decoro e anche maggiori entrate per le casse comunali, a fronte di una riduzione dell’esposizione pubblicitaria: si passerà dai 138mila metri quadrati attuali a circa 62mila mentri quadrati totali. Il nostro lavoro sta proseguendo anche con la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. Sono 1.277 i cartelloni pubblicitari non in regola già rimossi. Un lavoro fondamentale per la sicurezza e il decoro del territorio".