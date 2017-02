Cartelloni, ok in commissione ai piani di localizzazione: ora la palla passa all'Aula

Sì della commissione capitolina alla proposta di delibera di Giunta sui piani di localizzazione delle affissioni pubblicitarie, i cosiddetti Pialmip, nati dal Prip del 2014. Il provvedimento, contenente le osservazioni dei municipi, arriva dopo diversi mesi di stop dovuti all'avvicendamento amministrativo: ora passerà in Assemblea capitolina e poi tornerà nuovamente ai municipi per poi essere approvato definitivamente dalla Giunta.

"Oggi abbiamo approvato l'atto di ripartenza dell'iter previsto dal Prip per i Pialmip: ora la delibera andrà in Aula e da lì ci saranno 60 giorni di tempo per le controdeduzioni dei Municipi e poi andrà in Giunta per l'approvazione definitiva" ha spiegato all'agenzia Dire il presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Coia (M5S). Dopodichè, ha proseguito, "si stileranno i bandi. Nel frattempo ci confronteremo con le associazioni per capire se qualcosa può ancora essere migliorato al livello di suddivisione dei lotti e di valorizzazione".

La prima delibera di Giunta sui piani di localizzazione risale al 13 ottobre 2015, seguita dalla concertazione nei municipi bloccata però a a marzo 2016 da una sentenza del Tar del Lazio, secondo cui il provvedimento sarebbe dovuto passare prima per l'Assemblea capitolina.

Per sanare la situazione intervenne l'ex commissario Francesco Paolo Tronca, adottando la delibera con i poteri dell'Aula, e il percorso di partecipazione nei territori potè ripartire a maggio, salvo interrompersi nuovamente a luglio causa elezioni.

(Fonte Agenzia Dire)