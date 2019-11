Carta d'identità, si riducono i tempi di attesa. L'assessore: "Obiettivo raggiunto grazie a nuove assunzioni"

"I tempi per il rilascio della Carta di identità elettronica (Cie) a Roma si sono ridotti fortemente. In pochissimo tempo, siamo riusciti ad abbattere le attese". A esultare per il lavoro di potenziamento degli uffici anagrafici municipali è l'assessore al Personale Antonio De Santis. "Abbiamo raggiunto un obiettivo enorme, che sta semplificando la vita a tantissimi cittadini. Tutto ciò grazie all'invio di quasi 100 neoassunti a lavorare nei municipi per i servizi anagrafici. Altro importante elemento che ha contribuito a ridurre radicalmente le attese è la sinergia sviluppata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)".

Finalmente, dopo anni di attesa e di caos con i primi appuntamenti disponibili a volte non prima di sei mesi, il sistema di prenotazioni on line "tu passi" che ha dato diversi problemi, il passaggio di gestione al portale del ministero dell'Interno, le criticità che permanevano sul fronte del personale disponibile agli sportelli, il quadro sembrerebbe tornato alla normalità o quasi. "Oggi, andando sul sito web per prenotare la Cie, si riesce a fissare un appuntamento addirittura per il giorno successivo" dice De Santis.

Vero, scorrendo i dati sul sito di Agenda Cie del Viminale, troviamo che in II municipio nella sede di via Dire Daua ci si può prenotare già per lunedì 11 novembre, idem in XV in via della Stazione di Cesano, e in via Tiburtina nella sede anagrafica del IV municipio. Tempi buoni anche in XII con i primi appuntamenti nella sede di via Fabiola il 19 novembre, il 18 novembre in via Goito, II municipio, il 16 novembre in via Duilio Cambellotti, municipio VI.

Qualche criticità rimane su alcune sedi, specie dove l'affluenza è da sempre maggiore. Le tempistiche infatti si allungano un po' per il I municipio. Chi vuole richiedere un appuntamento allo sportello nella sede centrale di via Petroselli, da sempre presa d'assalto, deve aspettare il 20 dicembre, mentre nella sede di Prati a circonvallazione Trionfale il 31 dicembre. Sempre sotto Natale, il 23 dicembre, anche in via Aurelia, sede principale del municipio XIII.