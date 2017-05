Carta d'identità, tempi eterni in tutti i municipi: da uno a tre mesi per il primo appuntamento

Nella migliore delle ipotesi il primo appuntamento allo sportello per fare la richiesta è tra non meno di un mese. Basta scorrere le disponibilità sul sito di Tupassi.it, la piattaforma on line attiva dal 2015 per la prenotazione dei servizi anagrafici. Niente documento d'identità prima di 30 giorni (più una decina per il rilascio) se ti va bene, se hai la fortuna di abitare in XIII, in IX, in XV municipio, dove l'attesa è fra il mese e il mese e mezzo.

Se invece risiedi in I e XIV, Centro storico e Monte Mario, conviene accendere un cero al più presto. La prima data disponibile è rispettivamente 1 e 2 agosto. Tempi biblici. E ancora peggio va ai residenti del V municipio, da Centocelle al Pigneto: qui non è più possibile prenotare, "non c'è nessuna disponibilità", recita Tupassi, nato - ironia della sorte - per velocizzare, snellire, migliorare la gestione dei tempi del cittadino.

"Non riuscivo a prenotare on line allora sono andato direttamente in via Perlasca, allo sportello - racconta Mauro, residente in viale della Primavera - mi hanno detto che non c'è disponibilità fino a fine luglio, quindi hanno chiuso le prenotazioni. E' assurdo che ci vogliano tempi simili. Mi hanno detto di dire che ho un'urgenza se voglio accorciare i tempi". Idem in VI municipio. Anche alle Torri "nessuna disponibilità" per le carte d'identità.

Una situazione fatta presente in V dai consiglieri Pd con ben tre interrogazioni. "Abbiamo chiesto spiegazioni sul caos delle carte d'identità - spiega la dem Maura Lostia - la prima volta, circa un mese fa facemmo notare che nel nostro municipio le prenotazioni erano posticipate di tre mesi mentre in altri municipi i documenti si emettevano nel giro di una settimana o anche al momento come nel II municipio, il presidente ci liquidò con la risposta banale che dipende dall'affluenza e dal fatto che noi eroghiamo solo le nuove carte elettroniche che rubano più tempo per l'erogazione".

Poi ancora spiegazioni, "a seguito di ripetute aggressioni verbali degli utenti nei confronti dei dipendenti che hanno coinvolto anche la polizia locale, chiamata a sedare i diverbi". Nessuna risposta esaustiva. "Ci preoccupa l'arrivo dell'estate dove il numero di richieste per i documenti cresce notevolmente, e se ad oggi non si possono prendere prenotazioni, nei prossimi giorni ci sarà il caos. Le richieste saranno maggiori e chi ci governa ancora deve capire cosa fare, probabilmente ancora devono studiare e il municipio sprofonda nell'immobilità e nei disservizi".