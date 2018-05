Carlo Spinelli IDD accetta il confronto proposto dal sindaco di Cervara di Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma 30 Maggio 2018: Si entra nel vivo della campagna elettorale che porterà al 10 giugno giorno in cui i cittadini di Cervara di Roma saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale e ad eleggere il nuovo sindaco. Il sindaco uscente attraverso un comunicato stampa pubblicato da alcuni quotidiani e rilanciato dallo stesso candidato sui suoi profili social, invita gli altri 3 candidati sindaco ad un confronto svolto in contradditorio davanti la cittadinanza a favore della trasparenza e contro le strumentalizzazioni unilaterali. Il candidato sindaco per Italia dei Diritti Carlo Spinelli accoglie favorevolmente l’invito e indica le date della sua disponibilità ad uno o più confronti: “

La richiesta fatta dall’attuale sindaco di Cervara che si è ricandidato alla guida della cittadina della valle dell’Aniene è più che lecito ed io come candidato sindaco la accolgo rendendomi disponibile all’incontro. Quindi per quanto mi riguarda – continua Spinelli – propongo come date quelle di martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8 ultimo giorno di campagna elettorale per il confronto sperando di trovare, tra le tre date nelle quali ho dato la mia disponibilità, almeno una giornata che sia comoda per tutti i candidati che aderiscono a quanto proposto dal sindaco. Sarà sicuramento utile per i cittadini di Cervara assistere al contraddittorio tra i candidati al fine di scegliere per il meglio il 10 giugno quando si deciderà il futuro della comunità cervarola. A questo punto – conclude Spinelli la parola passa agli altri candidati perché Italia dei Diritti ci sarà.