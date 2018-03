Giunta Raggi, Carlo Cafarotti al posto di Meloni: l'attivista M5s sarà il nuovo assessore al Commercio

Carlo Cafarotti, delegato della sindaca al municipio VIII commissariato ed ex consigliere municipale, sarà il nuovo assessore a Commercio e Turismo. Prenderà il posto di Adriano Meloni che già da tempo ha formalizzato le sue dimissioni alla sindaca Virginia Raggi. Un grillino doc, ex consigliere municipale, vicino all’assessore allo sport Daniele Frongia, a sua volta, come noto, braccio destro della prima cittadina.

Adriano Meloni, lo ricordiamo, ha comunicato la scelta di voler lasciare già da tempo. Il manager dell'e-commerce, fondatore della versione italiana di Expedia, tornerà, come lui stesso ha dichiarato, alla sua azienda e alla sua famiglia. E alla stampa ha sempre precisato: "Vado via ma senza sbattere la porta. Sono in buoni rapporti con tutti".

La realtà è che lo strappo politico, con qualcuno, è stato più che evidente. Su tutti Andrea Coia, il presidente della commissione Commercio M5s, con cui il Meloni ha più volte discusso. Fino a ieri, a distanza, sul nuovo regolamento del commercio ambulante, per l'ormai ex assessore di via dei Cerchi "tutt'altro che una rivoluzione". E proprio Coia aveva preannunciato: "Il prossimo sarà un politico M5s, basta tecnici".