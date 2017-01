Quarantamila al Circo Massimo, 150.000 per la festa sui ponti. Raggi: "A Roma il Capodanno più bello"

In quarantamila al Circo Massimo, 150.000 per la festa sui ponti (dato provvisorio, ndr), 42mila visitatori per l'area archeologica dei Fori imperiali e ai Musei Capitolini. Sono i numeri del Capodanno di Roma snocciolati dal Campidoglio con una nota ufficiale in cui si parla di "grande successo per la Festa di Roma".

Una vittoria organizzativa secondo il Campidoglio, anticipato dal post della sindaca Raggi che su facebook ha usato parole entusiasta per il Capodanno di Roma. "A Roma il Capodanno più bello. Gioia, allegria, la folla che riempie le vie del centro, i ponti illuminati sul Tevere, ragazzi in festa, famiglie, musica, dj set, spettacoli acrobatici di artisti internazionali, laboratori per bambini. E tanto altro ancora. È la "Festa di Roma" per salutare il nuovo anno: un giorno speciale ed unico al mondo, 24 ore consecutive di eventi straordinari, che i cittadini ed i turisti non dimenticheranno. Sono loro i protagonisti. Buon 2017 a tutti!"

Un clima di gioia iniziato ieri e proseguito oggi. Scrive ancora la Raggi: "E' stato davvero emozionante salutare ieri le migliaia di persone che hanno riempito il Circo Massimo per salutare il 2016. Il clima di gioia da ieri sera sta letteralmente invadendo la Capitale coinvolgendo tutti. La "Festa di Roma" continuerà fino a questa sera alle 22 facendo vivere i ponti di Roma e il suo lungotevere. Roma deve rinascere e lo sta già facendo".