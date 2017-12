Di Maio al Circo Massimo per il Capodanno di Roma: scoppia la polemica

Il Capodanno di Roma trasformato in un comizio elettorale. E' quanto denuncia il Partito Democratico, riferendosi alla presenza di Luigi Di Maio, candidato Premier alle prossime elezioni per il Movimento Cinque Stelle. Il capo politico pentastellato, in un post sul blog di Grillo in cui ha annunciato il nuovo volte del Movimento, ci ha tenuto a far sapere che sarà "a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno!". Sul suo profilo facebook poi Di Maio pubblica un'immagine, con tanto di logo di Rally per l'Italia, il nome del tour elettorale pentastellato.

Ufficialmente non si parla di una sua presenza sul palco, ma secondo quanto riportato Giovanna Vitale su La Repubblica, Di Maio sarà sul palco al fianco della sindaca Raggi. La smentita arriva dal Movimento CiInque Stelle che fa sapere: "Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini. Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia. Nessun discorso sul palco, sembra ridicolo anche doverlo sottolineare, eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all'Agcom. Luigi sarà a festeggiare l'arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini".

Michela Di Biase, capogruppo PD in Campidoglio: "Apprendiamo dagli organi di informazione della presenza di Luigi Di Maio sul palco della festa di Capodanno di Roma. Se ciò fosse vero non possiamo che esprimere disappunto e contrarietà . A che titolo il leader M5S presenzia all'iniziativa di Capodanno nella Capitale? In questo modo la sindaca Raggi usa la manifestazione, pagata con i soldi dei romani, a scopi propagandistici. Per giunta, sottolineiamo l'aggravante di una campagna elettorale iniziata che rende la presenza di Di Maio sul palco, ancorché imbarazzante, una ulteriore violazione delle regole. La sindaca smentisca la notizia altrimenti ci troveremmo in presenza di un grave caso di infrazione istituzionale e ad un uso distorto dell'amministrazione per fini di partito. Qualora la Sindaca non dovesse recedere da tale illegittimo proposito siamo pronti a presentare le nostre contestazioni in Assemblea Capitolina e in tutte le sedi istituzionali e amministrative preposte".

Su facebook Enzo Foschi, vice segretario regionale dei democratici: "Che la Raggi inviti Di Maio sul palco della festa di capodanno pagata dal comune di Roma non mi pare una cosa tanto carina. Anche perché la campagna elettorale non si fa coi soldi dei romani, ma forse è una clausola nascosta nel nuovo codice di comportamento dei grillini".

Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio: "Non si riesce a capire il motivo perché il candidato dei 5 Stelle debba essere presente ad un evento istituzionale capitolino oltretutto finanziato con i soldi dei contribuenti. Questo è un atto sleale e antidemocratico. Se la Raggi non farà immediatamente marcia indietro, Forza Italia depositerà un esposto alla Corte dei Conti e anche un esposto in procura per finanziamento illecito ai partiti. Se Luigi Di Maio ci tiene tanto, faccia un evento privato invece di sfruttare il Capodanno Romano. Ancora una volta i 5 stelle si dimostrano estremamente sleali nei confronti dei cittadini e delle Istituzioni".