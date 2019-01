Capodanno al Circo Massimo: in 40.000 per la festa lunare. Niente brindisi per l'ordinanza anti vetro

Roma non brinda, ma alza le mani concedendo al 2019 un saluto sui generis. E' l'effetto dell'ordinanza anti vetro che ha svuotato l'area del Circo Massimo, dove l'amministrazione comunale ha allestito la Festa di Roma, di tutte le bottiglie di spumante o champagne. Quarantamila le persone presenti nell'area degli spettacoli; oltre 100.000 quelle transitate nella zona.

Chi si è presentato ai varchi con bottiglie e bicchieri si è ritrovato a mani vuote, con le forze dell'Ordine rigide nel far rispettare l'ordinanza voluta dal Prefetto. Niente brindisi quindi, con un momento d'imbarazzo anche sul palco quando la sindaca Virginia Raggi e il suo vice Luca Bergamo hanno accolto il 2019, improvvisando delle braccia sollevate [video in basso].

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un intermezzo che ha interrotto le suggestive perfomance iniziate puntuali alle 21. "La festa va avanti per 24 ore", ha spiegato il vice sindaco Luca Bergamo. "Noi due anni fa abbiamo deciso di non fare solo il concertone perché volevamo che le persone potessero fermarsi e incontrarsi per un tempo lungo nella città e negli spazi che normalmente sono occupati dalle auto". Sindaca Raggi con il dono della sintesi a ricordare che "il centro è stato pedonalizzato per far incontrare le persone. Vi auguro un fantastico 2019".

Nessuna diretta facebook a differenza degli anni scorsi, nessuna propaganda. Forte infatti il timore di contestazioni che in realtà non ci sono state in forma organizzata. Non sono mancati degli isolati buu e degli sparuti cori da stadio che esortavano la sindaca a darsi da fare sull'emergenza rifiuti.

In mattinata la soddisfazione del Campidoglio in una nota stampa. "Ringrazio romani e turisti che hanno contribuito a rendere quello di ieri sera al Circo Massimo un successo internazionale. La kermesse continua questa mattina in 4 Biblioteche e dal primo pomeriggio fino alle 21 tra lungotevere Aventino e via Petroselli"” ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi."Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla manifestazione, permettendo a circa 110mila persone di vivere l’incanto di una manifestazione eccezionale. La Festa prosegue sempre ad ingresso gratuito fino alle 21 di stasera con musica, parate, installazioni site specific e performance di artisti da tutto il mondo" spiega il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo.