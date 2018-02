Roma celebra il Capodanno cinese, Raggi: "Sia anno di apertura e tolleranza"

Roma chiama Pechino: Piazza del Popolo si è tinta di rosso per l'apertura delle celebrazioni del capodanno cinese. Sfilata di carri folkloristici, esibizioni e spettacoli per festeggiare una ricorrenza che da anni ormai coinvolge tutta la città.

Capodanno cinese a Roma

Secondo il calendario cinese il 2018 sarà l'anno del cane, "simbolo di apertura verso gli altri e di innovazione, di tolleranza e cambiamenti positivi" - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Piazza del Popolo per fare gli onori di casa.

Una festa, quella del capodanno cinese, che è anche occasione di confronto e incontro tra culture diverse.

Raggi al capodanno cinese: "Roma è inclusiva"

"L'augurio che faccio a tutta la comunità cinese che vive a Roma è quello di proseguire nel suo cammino di integrazione, intensificando le occasioni di scambio e di incontro di cui noi, come amministrazione, siamo felici, e speriamo siano sempre più numerose e durevoli. Roma è una città inclusiva e vuole continuare ad esserlo" - ha sottolineato la Sindaca parlando del capodanno cinese come di un evento culturale utile a rinsaldare i legami tra la comunità cinese e la città di Roma.

A Piazza del Popolo comunità cinese in festa

"Una festa che è una preziosa testimonianza: è una festa di gioia, di tradizioni. Sia una festa della nostra amicizia e sia occasione per rinnovare il legame che unisce la Cina all'Italia e Pechino a Roma. Abbiamo bisogno di questi momenti di incontro perché - ha proseguito Raggi - sono per tutti noi occasione di grande crescita ed esprimono il desiderio di guardarci l'un l'altro come una grande risorsa".

Poi la promessa che guarda al futuro e dunque alle generazioni più giovani: "Ci adopereremo come amministrazione per creare nuove occasioni d'incontro a cominciare dalle ragazze e dai ragazzi che invito a creare e rinsaldare i legami tra le nostre comunità".