Capodanno a Roma, Raggi: "Sarà festa cosmica. Usate la metro per venire in centro"

La Festa di Roma - Capodanno 2019 sarà "una festa cosmica lungo un giorno". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul nella rubrica 'la sindaca informa' continuando: "E’ infatti dedicata alla Luna, in occasione del cinquantenario del primo sbarco, questa terza edizione de La Festa di Roma. Per un giorno intero, il 31 dicembre 2018 al Circo Massimo, il 1 gennaio 2019 nelle aree pedonalizzate di Piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, via Petroselli, Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni e Isola Tiberina, il cuore di Roma si trasforma in un paesaggio da sogno con un ricco programma di spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni. Tutto ad ingresso gratuito".

Ci saranno 24 ore di eventi e più di 100 performance in un’area dedicata, con un cast internazionale di circa 1000 artisti provenienti da 46 paesi dei 5 continenti del mondo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno varcando confini geografici, culturali, sociali.

Quindi l'invito: "Voglio ricordare che per raggiungere l’area del Circo Massimo è consigliabile l’uso della metropolitana con fermata Circo Massimo. La notte di Capodanno saranno aperte fino alle 3.30 (ora delle ultime partenze dal capolinea) le linee metro A-B/B1-C, le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana Flaminio-Montebello. Dalle 3.30 sino alle 8 del mattino entreranno in servizio le linee bus notturne che seguono i percorsi di metro e ferrovie".

"Inoltre per La Festa di Roma Capodanno 2019, il 1° gennaio saranno straordinariamente aperti al pubblico dalle 14 alle 20 - con biglietto d’ingresso ordinario - i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico, il Museo di Roma in Trastevere e dalle 10 alle 16 l’area archeologica del Circo Massimo. L’ingresso è gratuito per i possessori di MIC Card", conclude Raggi.