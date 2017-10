Capodanno 2018, on line il bando: feste sui ponti e arte circense al Circo Massimo

Ventiquattr'ore di festa da Lungotevere Aventino al Roseto Comunale passando per i ponti vicini al Circo Massimo. E nell'arena niente concertone, come l'anno scorso. Ci saranno spettacoli di circo e arte varia. E' on line il bando per il Capodanno 2018 della Capitale.

"Partendo dalle linee strategiche delineate dalla delibera approvata lo scorso settembre - fa sapere in una nota stampa il Campidoglio - è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito del Dipartimento Attività Culturali l’avviso pubblico per la Festa di Roma per il Capodanno 2018, con il quale il Comune verificherà la disponibilità di partner privati alla realizzazione esclusivamente per l'evento del Circo Massimo, prendendo spunto dagli spettacoli di circo e arte già realizzati lo scorso anno". Dalle 21 del 31 dicembre alle 2 del 1 gennaio, a ingresso gratuito.

"Sarà una festa sui ponti sul modello dell'anno scorso. Questa volta il Capodanno 2018 lo stiamo organizzando nella zona vicino al Circo Massimo" spiega il Vicesindaco con delega alla Crescita Culturale Luca Bergamo. Il primo in graduatoria di merito avrà accesso a diversi benefici indiretti come l'occupazione di suolo pubblico e il canone di Roma Capitale e potrà realizzare attività di natura commerciale. Inoltre, la proposta progettuale potrà proporre attività anche su base triennale (2018-2020).