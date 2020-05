Capo di gabinetto di Zingaretti a pranzo con amici il 1 maggio: multato

"È stata una leggerezza, di cui mi scuso e per cui mi assumo la responsabilità". Quello di Albino Ruberti, capo di Gabinetto del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, è quasi un mea culpa. Beccato dagli agenti di Polizia il 1 maggio intento a consumare un pranzo nella terrazza di un'abitazione al Pigneto (non la sua) con altri tre commensali, dovrà pagare una multa di 400 euro per non aver rispettato il divieto di allontamento dal proprio domicilio, e quindi le misure di contenimento, imposte dal lockdown (decreto legge n.19 del 25 marzo).

"Si trovava a pranzo in casa di un amico" si legge nel verbale redatto dagli agenti. Un "pranzo di lavoro" si giustifica Ruberti, con oggetto "il trasporto pubblico regionale in vista della riapertura del 4 maggio". Già, ma deve aver avuto tutte le sembianze di un incontro ricreativo, un'occasione per fare due chiacchere e godersi all'aperto il clima quasi estivo, se i vicini di casa si sono scomodati a chiamare la Polizia, parlando di pranzo all'aperto, forse una grigliata tra amici con via vai sospetto di persone.

Guai però a parlare di festa in corso. "Non c'è stato alcun festeggiamento e non c'è stata alcuna grigliata" si difende il capo di Gabinetto. Carne no ma pesce sì. I partecipanti hanno pranzato con cinque menù fissi da 40 euro l'uno, recapitati a casa da un vicino ristorante del quartiere. Per quanto poco conti il tipo di cibo presente nei piatti, Ruberti ci tiene comunque a mostrare anche la ricevuta.

"La multa che mi è stata comminata - spiega ancora - come emerge dal verbale che non ho mai contestato, riguarda esclusivamente il fatto che non mi trovassi nella mia residenza o domicilio". Nessuna reazione eccessiva contro i poliziotti nel disperato tentativo di evitare la sanzione, precisa, come invece si è appreso dalle prime ricostruzioni dei fatti. "Solo un pranzo di lavoro per parlare di trasporti" insomma. Certamente "una leggerezza", per sua stessa ammissione, che lo ha costretto alle pubbliche scuse.