Ippodromo di Capannelle: tornano le corse di settembre. Frongia: "Soddisfatti del risultato"

Tornano le corse per il mese di settembre all'Ippodromo Capannelle: il Mipaaft ha infatti diramato il nuovo calendario integrato con l'assegnazione di 7 giornate di corse di galoppo per le date del 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 settembre e di 4 giornate di corse di trotto per il 15, 19, 26 e 29 settembre. Il risultato positivo arriva dopo i diversi incontri tenutisi fra amministrazione, Mipaaft e Hippogroup e permette ai lavoratori e alle decine di persone impiegate nel mondo dell'ippica romana di proseguire con il proprio lavoro per il mese in corso, dando un po' di fiato a una situazione di fatto molto complessa. Ad agosto infatti il Ministero non avevo dato l'ok (QUI LA NOTIZIA).

"In queste ore sto ricevendo tantissimi messaggi di apprezzamento per il lavoro svolto e di ringraziamenti da parte delle associazioni dei lavoratori, dagli stessi impiegati e dalle varie sigle sindacali per il risultato ottenuto. Mi preme ringraziare davvero il Ministero, in particolare il direttore generale, la sindaca e la Giunta con i quali stiamo attivamente lavorando al futuro dell'impianto. Ribadiamo l'intenzione di fare tutto quanto in nostro potere per far sì che Capannelle possa restare aperto e funzionante, questo è solo un primo passo, nella giusta direzione, per ottenere quanto auspicato. Continueremo infatti a lavorare senza sosta fino a che la situazione non sarà finalmente risolta", dichiara l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.