Nel 2020 46 milioni per strade e ponti di Roma: ecco gli interventi principali

Fonte Agenzia Dire - Entro il 2020 partiranno a Roma cantieri stradali per 46 milioni di euro complessivi. Tra gli interventi previsti, di prossimo avvio quelli sui ponti Tor di Quinto e Guglielmo Marconi e sul viadotto di Corso Francia. E poi i lavori di manutenzione straordinaria delle corsie centrali e laterali di via Cristoforo Colombo. Previsti, inoltre, interventi su viale dell'Oceano Pacifico, via Baldo degli Ubaldi, viale Angelo Emo, via Macchia Saponara e via Borghesiana. È quanto emerso nel corso dell'ultima commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma. Ad elencare i vari interventi è stato il direttore del Simu, Fabio Pacciani.

Gli interventi sui ponti

Per quanto riguarda i ponti, i lavori interesseranno il ripristino del calcestruzzo ammalorato sul ponte di Tor di Quinto, con la sostituzione totale dei giunti e il rifacimento dell'impermeabilizzazione. I cantieri saranno aperti a maggio. La manutenzione straordinaria del Ponte Guglielmo Marconi prevede interventi di ripristino dei parapetti e della pavimentazione dei marciapiedi, della pavimentazione e dei giunti stradali mentre quella del viadotto di Corso Francia il rifacimento della pavimentazione e dei giunti stradali. I lavori dovrebbero partire a luglio.

Strade e piste ciclabili

C'è poi il capitolo della manutenzione straordinaria di viale dell'Oceano Pacifico (1,6 mln), via Baldo degli Ubaldi e viale Angelo Emo (1,2 mln), via Macchia Saponara (1,5 mln) e via Borghesiana (1,8 mln), tutti interventi che dovrebbero partire a settembre insieme alla riqualificazione delle piste ciclabili esistenti nel Municipio VIII, ricadenti nel piano di assetto e riqualificazione urbana degli ambiti di piazza dei Navigatori e viale Giustiniano Imperatore, e di altre piste ciclabili di competenza del Simu. Sempre a settembre potrebbero partire i lavori per la manutenzione straordinaria delle corsie centrali di viale Palmiro Togliatti, da via Tiburtina a all'allacciamento con l'A24 e la manutenzione straordinaria delle corsie centrali di via Cristoforo Colombo, un appalto che da solo vale 4,6 milioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora non c'è una data certa, invece, per analoghi interventi sulle corsie laterali della Colombo da Ostia al centro, in questo caso un'opera che vale da sola 9,5 milioni. Previsti, poi, lavori di manutenzione straordinaria su viale Marconi (da piazzale Edison a via Cristoforo Colombo), via Tuscolana da Porta Furba a piazza di Cinecittà, via Renato Fucini, sul lungotevere Maresciallo Cadorna, da piazza de Bosis al Ponte della Musica, sul viadotto dei presidenti, su alcuni tratti ammalorati di via Boccea, su via di Tor Carbone, da via Appia a via Viggiano, su via Nola e via Castrense e il completamento dei lavori sull'asse di via della Mercede in pieno centro storico. Ancora in fase di definizione altri 4,8 milioni di manutenzione della viabilita' ordinaria dei Municipi e 3 milioni per la pulizia delle caditoie".