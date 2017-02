Cantieri stradali che bloccano i bus: "Monitoraggio una volta al mese"

Via Tiburtina, via Masaniello, stazione Acilia Sud, pup di via Como, cordoli in via Marsala, ponte Principe Amedeo di Savoia e galleria Principe Amedeo di Savoia: esempi di cantieri (a volte eterni) che creano seri problemi alla viabilità cittadina. Se ne è discusso questa mattina durante una commissione congiunta Mobilità-Lavori Pubblici, cercando di fare il punto e stilare laddove possibile un cronoprogramma su alcuni dei principali interventi in essere sulle strade romane. L'appuntamento diventerà fisso: "Ogni secondo lunedì del mese convocheremo un incontro delle commissioni per coordinare gli interventi". Oggi il primo di una lunga serie. Ecco i principali punti discussi.

TIBURTINA - Via Masaniello, porta di accesso alla stazione Tiburtina dall'omonima consolare, chiusa da oltre un anno causa cedimento strutturale della carreggiata, dovrà ancora aspettare. Verrà ristrutturata con i finanziamenti del Giubileo arrivati la scorsa estate, ma non potrà riaprire prima di settembre perché la procedura è ancora in fase di gara. Sempre restando sulla consolare, arriva invece una buona notizia: "Tra maggio e giugno chiuderà il cantiere sulla corsia centrale", come comunicato dal dirigente dell'ufficio Pianificazione e programmazione interventi del dipartimento Lavori pubblici, Roberto Botta. Sulla corsia, a quanto emerso, tornerà la preferenziale.

GALLERIA PASA - La galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta, più nota come galleria Pasa, invece riaprirà a marzo. "Il tunnel tra via Porta Cavalleggeri e via Gregorio VII è attualmente oggetto di un affidamento arrivato dopo un progetto ad hoc e una procedura negoziata. Entro fine febbraio partiamo con i lavori, che saranno conclusi entro marzo". La galleria vede attualmente la chiusura di una corsia preferenziale per un distacco dei paramenti di travertino.

PONTE PRINCIPE AMEDEO - Tempi lunghi invece per la riapertura ai mezzi pesanti del vicino ponte Principe Amedeo di Savoia dove, a seguito del terremoto, si è verificato un danneggiamento alla volta di uno dei due fori di sovravanzo della piena. "Questo danno - ha detto il tecnico - ha richiesto la necessità di un progetto di riqualificazione della soletta del ponte. Lo stanziamento è stato previsto in bilancio con il piano investimenti 2017 e si parla di circa 700.000 euro. Purtroppo con i lavori si andrà ben oltre l'estate". Il presidente della commissione Enrico Stefano si è impegnato "di valutare la possibilità di permettere il passaggio solo ad alcune linee Atac".

PUP VIA COMO - Il collaudo del parcheggio interrato di via Como è terminato. "Ma manca ancora la revisione tecnico contabile che sarà conclusa in qualche settimana - spiega Botta - questa servirà ad accertare quali opere di quelle previste a scomputo hanno realizzato i concessionari. In particolare in merito all'impianto sportivo". "Ora - ha aggiunto Enrico Stefano - serve un bando per affidare la conclusione dei lavori degli impianti sportivi".

Novità in vista anche per via Marsala, la strada che costeggia lato est la stazione Termini. I lavori di rifacimento sono terminati da poco, ma a quanto emerso in commissione si sta valutando l'idea di tornarci sopra. I nuovi cordoli potrebbero essere oggetto di un nuovo intervento contro la sosta selvaggia. Stefàno: "Pensiamo a restringere la corsia attualmente utilizzata per una sosta illegale tra i due nuovi cordoli".

