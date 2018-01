Canile Muratella, Montanari replica agli animalisti: "Nessun aumento dei costi"

Non c'è nessun taglio ai servizi veterinari al canile della Muratella. Nessun aumento dei costi. L'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari replica alle accuse del Movimento Animalista che ha denunciato: "Personale sanitario e terapisti assenti e nessuna cura di base garantita al canile comunale di Muratella". Dopo l'azione di una lunga lista di associazioni animaliste (Animalisti Italiani Onlus, Lav, Enpa, Oipa e Avcpp) che venerdì ha inviato una formale richiesta al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e al Direttore Generale della Asl Roma 3, Vitaliano De Salazar, chiedendo di risolvere la situazione di difficoltà del canile romano, ieri si è consumato un nuovo botta e risposta sul tema.

Questa volta le accuse sono arrivate quelle dal Movimento Animalista: "La giunta Raggi ha aumentato il costo di gestione del canile senza una gara o un affidamento diretto aggiuntivo, e nel contempo vengono tagliati i servizi veterinari destinati a centinai di animali, mettendo così a repentaglio le loro vite" ha denunciato il leader Rinaldo Sidoli. "Il costo di gestione doveva essere di 1.478.363,10 euro al netto dell'IVA, ma dal 4 dicembre 2017 nell'elenco delle singole procedure del Comune di Roma l'importo risulta maggiorato e sale a 1.512.083,17 euro. Una differenza di 33.720,37 euro. Non riscontrabile in alcun documento di monitoraggio gare". Conclude Sidoli: "Pretendiamo trasparenza e rispetto dei diritti degli animali. Non si possono aumentare i costi e poi non garantire le cure di base".

Immediata la replica del Campidoglio: “Nessun aumento del costo di gestione del canile di Muratella e zero tagli ai servizi veterinari. Sin dal 17 gennaio 2017, data di inizio della nuova gestione dei canili da parte dell'aggiudicatario del bando europeo - il primo per la città di Roma che ci ha permesso di riportare la legalità in tema di benessere animale – si è verificato, nel pieno rispetto della normativa sugli appalti pubblici e a seguito delle indicazioni dell'Anac, un incremento del servizio per assicurare il mantenimento anche dei gatti, che non era stato previsto nel capitolato d’appalto” le parole dell'assessora.

“Inoltre, non è assolutamente vero che mancano gli operatori al rifugio di Muratella, il problema della riduzione dell'assistenza riguarda solo il canile sanitario che, come previsto dalle leggi vigenti, è gestito unicamente dall’Asl. Ai sensi della legge 281/1991, infatti, i comuni devono mettere a disposizione dei servizi veterinari delle Asl i canili sanitari e così ha fatto questa Amministrazione, ripristinando uno stato di legalità inesistente nel passato".