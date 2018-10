Cani e gatti negli uffici: i dipendenti capitolini al lavoro con i loro animali

In ufficio con cani e gatti. Chissà che non aiuti a lavorare meglio. La novità, ancora sulla carta, interessa i dipendenti di Roma Capitale. A prevederlo una proposta di delibera consiliare presentata dal gruppo di FdI e approdata ieri sul tavolo della commissione Ambiente. Il documento dà mandato ai dipartimenti di Tutela ambientale e gestione del Personale di emanare un apposito regolamento che contenga le norme igienico-sanitarie per la convivenza con gli amici a quattro zampe.

"Per noi è positivo - ha spiegato il capogruppo di Fdi Andrea De Priamo - che sia stato preso l'impegno a inserire norme regolamentari che prevedano, solo in presenza di adeguate condizioni igienico sanitarie e previo il consenso dei dipendenti capitolini, l'accesso degli animali di affezione di piccola taglia negli uffici. Se questo indirizzo verrà attuato Roma potrà davvero definirsi Capitale amica degli animali".

"La proposta, al momento, viene accantonata in attesa dell'elaborazione di un emendamento ma è sposata in pieno dalla maggioranza" ha aggiunto Daniele Diaco presidente della commissione Ambiente aggiungendo che, con un emendamento "si deve tener conto di alcune situazioni come, per esempio personale allergico agli animali domestici che non potrà essere obbligato a stare in posti dove ci sono cani o gatti".