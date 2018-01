Elezioni, i candidati Pd nel Lazio: da Gentiloni a Madia i big nei collegi romani

Il premier uscente Paolo Gentiloni, il ministro Marianna Madia, il presidente del partito Matteo Orfini, e ancora la leader radicale Emma Bonino e la vicepresidente vicario del Senato Rosa Maria Di Giorgi. La direzione fiume di questa notte ha partorito, non senza difficoltà e litigi interni tra correnti, le liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. E, tra uninonimali e plurinominali, Camera e Senato, sono diversi i big che correranno nei collegi del Lazio e della Capitale. Insieme a qualche new entry tutta romana come Patrizia Prestipino, renziana di ferro, ex minisindaca dell'Eur, ora membro della direzione nazionale del Partito democratico, Cristina Maltese, ex presidente del municipio XII, Tobia Zevi, 34 anni, candidato nel 2013 alla segreteria del Pd romano oggi nello staff di Gentiloni. Riportiamo di seguito tutti i nomi (Fonte: Youtrend.com, in aggiornamento).

CAMERA

UNINOMINALE

Collegio 1: Gentiloni

Collegio 2: Madia

Collegio 3 : Quinto

Collegio 4: Cesare Sammauro

Collegio 5: Matteo Orfini

Collegio 6: Ileana Argentin

Collegio 7: Marchetti

Collegio 8: Prestipino

Collegio 9 : Tobia Zevi

Collegio 10: Riccardo Maggi

Collegio 11: Cristina Maltese

Collegio 12: Aldo Cerroni

Collegio 13: Ileana Piazzoni

Collegio 14: Carella

Collegio 15: Fioroni

Collegio 16: Emma Fattorini

Collegio 17: Paolo Anibaldi

Collegio 18: Pilozzi

Collegio 19: Ranaldi

Collegio 20: Paparello

Collegio 21: Fautilli

PROPORZIONALE

Collegio 1

Madia

Nobili

Piccoli Flavia

Nazareno Pilozzi

Collegio 2

Orfini

Madia

Michele Ansaldi

Ileana Piazzoni

Collegio 3

Boschi

Morassut

Micaela Campana

Emanuele Di Silvio

Lazio 2 – Viterbo Rieti

Melilli

Bonaccorsi

Fioroni

Marongiu Silvia

Lazio 2 Frosinone Latina

Claudio Mancini

Rosa Maria Di Giorgi

Francesco De Angelis

Civita Paparello

SENATO

UNINOMINALE

Collegio 1: Emma Bonino

Collegio 2: Miccoli

Collegio 3: Maturani

Collegio 4 Collatino: Mario Ciarla

Collegio 5 Viterbo: Mazzoli

Collegio 6 Guidonia: Lucherini

Collegio 7: Spillabotte

Collegio 8 Fiumicino: Di Liegro

Collegio 9 Latina: Tombolillo

Collegio 10 Velletri: Parente

PROPORZIONALE

Lazio 1 Tuscolana Portuense

Zanda

Parente

EUGENIO Carlomagno

Licia Rossi

Lazio 2 Collatino Viterbo Guidonia

Astorre

Cirinnà

Scalia Francesco

Terrosi

Lazio 3 Frosinone

Cirinnà

Moscardelli

Spillabotte

Tombolillo