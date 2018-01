Elezioni 2018, i nomi dei candidati del Movimento cinque stelle a Roma e nel Lazio

Dopo un giro di 'parlamentarie' a dir poco tormentato, tra i volontari bocciati e "candidati per errore", arriva la lista dei nominativi. O almeno, una parte. Illustrate a Pescara dal candidato premier Luigi Di Maio, le liste di coloro che correranno nei collegi plurinominali sono state pubblicate ieri sul blog di Beppe Grillo. Tante riconferma e qualche novità. Non si conoscono, invece, i voti ricevuti da ognuno dei partecipanti e i nomi di coloro che ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta.

Camera dei deputati

Nel collegio plurinominale che riunisce le zone nord di Roma (Lazio 1 - 01) c'è la napoletana Carla Ruocco, seguita da Massimo Enrico Baroni, entrambi deputati uscenti. Per quello di Roma ovest e comune di Fiumicino (Lazio 1 - 02) torna in corsa la deputata Federica Daga. In cerca di rielezione anche Stefano Vignaroli, deputato originario della zona di Malagrotta, che corre per la circoscrizione di Roma sud e alcuni comuni metropolitani (Lazio 1 - 03).

Fuori dalla provincia di Roma, nel collegio di Rieti, Viterbo e Civitavecchia (Lazio 2 - 01), si ricandida Marta Grande la trent'enne originaria di Civitavecchia, entrata alla Camera dei Deputati a soli 25 anni. Originario di Frosinone, per il collegio che riunisce le province a sud di Roma si ricandida Frusone Luca. Nella stesse circoscrizione, anche l'ex candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle a Latina nel 2016, Bernardo Bassoli, e l'ex aspirante prima cittadina alle amministrative del 2012 a Frosinone Enrica Segneri.

Senato

Per il Senato tentano la ricorferma le senatrici Paola Taverna, romana (Lazio 1 - 01), e Elena Fattori, originaria di Rimini ma residente a Genzano (Lazio 1 - 03). Nella stessa circoscrizione di Taverna anche il consigliere regionale uscente Gianluca Perilli, unico della formazione laziale a tentare il salto nazionale, e il giornalista Franco Fracassi. Tra i candidati compare anche l'ex senatore dell'Italia dei Valori Elio Lannutti, storico presidente dell'Adusbef (Lazio 1 - 02). E ancora. Alessandra Maiorino, aspirante consigliere comunale a Fiumicino alle amministrative del 2013.

Nessun posto per l'ex assessore al Bilancio di Virginia Raggi, Andrea Mazzillo, che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidatura alle parlamentarie. Mazzillo non ha però passato il vaglio dello staff e il suo nome non è risultato tra i votabili. Tra i candidati non c'è nemmeno il romano Alessandro Di Battista, che nelle scorse settimane aveva annunciato di non volersi ricandidare. La deputata, sempre romana, Roberta Lombardi corre invece per la presidenza del Lazio.

Ecco i nomi di tutti i candidati