Canaline per le bici sulla metro: "In sei mesi nemmeno lo studio di fattibilità"

Sistemare delle canaline sulle scalinate della metro per facilitare l'accesso delle bici in banchina. Una proposta di buon senso che, proprio per questo, aveva subito messo d'accordo maggioranza ed opposizione.

La mozione facile ed economica

La proposta, trasformata in una mozione, era stata approvata senza troppa difficoltà. Eppure quella che veniva presentata come una “soluzione facile ed economica” è per mesi stata confinata in qualche cassetto. Tanto da spingere, chi aveva avanzato la proposta, a presentare una specifica interrogazione.La domanda che la consigliera democratica Ilaria Piccolo ha rivolto all’assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, era diretta. “A che punto è l’iter per la realizzazione delle canaline?”.

L'interrogazione

La giunta Raggi si è presa del tempo per riflettere. Poi ha comunicato il responso. “I competenti uffici della direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di mobilità del dipartimento Mobilità e Trasporti - si legge nella risposta - riferiscono di aver commissionato a Roma Servizi per la Mobilità la redazione degli studi di fattibilità relativi a interventi a supporto della mobilità ciclabile e, nello specifico, per la realizzazione delle canaline per l'accesso alle stazioni metro e alla Ciclovia Tevere".

Una risposta a lungo attesa

La dichiarazione di Calabrese non ha però soddisfatto Piccolo. Intanto perché, ha fatto notare la consigliera democratica, “è arrivata circa due mesi e mezzo dopo che era stata protocollata l’interrogazione”. E poi perché, nel merito, riconosce che l’iter è ancora lontano dall’implementare la soluzione proposta.

Tempi biblici

"A più di sei mesi dal voto unanime dell'Assemblea capitolina sull'installazione di canaline per trasporto di biciclette nelle stazioni ferroviarie e in quelle della metro, l'assessore Calabrese risponde alla mia interrogazione che è stato affidato a Roma Mobilità uno studio di fattibilità. Per un piccolo adeguamento della ciclabilità cittadina e per installare qualche decina di canaline, siamo dopo sei mesi ancora allo studio di fattibilità. Di questo passo – ha commentato la consigliere democratica - per realizzare il Grab non sarà sufficiente un secolo”.