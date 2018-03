Campo Testaccio, al via iter per la bonifica. Frongia rivendica: "Da subito nostra priorità"

Si è tenuto nella giornata di ieri l'incontro presso Campo Testaccio con gli uffici competenti e il Ctu disposto dal Tribunale civile di Roma, per definire l'iter di bonifica della zona. L'assessorato allo Sport è pronto a garantire la bonifica dell'area e la messa in sicurezza dei locali attualmente occupati che verranno chiusi e resi inaccessibili.

"Abbiamo ereditato una situazione gravosa, che andava avanti da anni senza che nessuno avesse cercato davvero una soluzione. Da subito è stata invece una delle nostre priorità, così come promesso abbiamo intrapreso la strada corretta per bonificare l'area e andremo avanti nel percorso di riqualificazione della zona. Come è possibile che sia venuto in mente di trasformare un campo sportivo in un parcheggio? Questa dovrebbe essere la vera domanda da porsi, oltretutto un campo di una valenza fondamentale per una città come Roma, visto che lì si svilupparono i primi anni gloriosi proprio per la società di calcio giallorossa, forse qualcuno soffre di amnesia", dichiara l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia.

E con l'incontro di ieri è tregua con il I municipio, che abbassa i toni e mette fine alle polemiche su ritardi e immobilismo da parte della giunta Raggi.

"Finalmente oggi, dopo mille solleciti, la questione di Campo Testaccio sembra iniziare il suo iter che prevederà un intervento di bonifica, un progetto transitorio e l'avvio delle procedure per il ripristino attraverso un tavolo interdipartimentale. Così almeno si sono espressi i rappresentanti del Campidoglio in un sopralluogo a Testaccio insieme al Municipio e ai comitati dei cittadini". Lo fanno sapere in una nota Claudia Santoloce, presidente della Commissione Politiche sociali del Municipio I, e l'assessore municipale allo Sport, Emiliano Monteverde. "Il Municipio, che da oltre un anno sollecita al Campidoglio un intervento che metta in sicurezza non solo l'area e la garantisca anche a tutti i bambini che frequentano le scuole limitrofe - spiega Santoloce - continuerà a monitorare la situazione ma anche a farsi parte attiva presentando un progetto transitorio, ringraziando le tante associazioni che ci hanno dato la loro disponibilità ribadita anche dalla loro presenza questa mattina al sopralluogo".

Aggiunge Monteverde: "Speriamo che finalmente si avviino percorsi amministrativi precisi, perchè ci rendiamo conto che sino ad oggi non era stato avviato alcun iter concreto dopo le intenzioni espresse dal Comune nelle sedute del Consiglio Municipale e delle commissioni. La nostra vigilanza e la nostra disponibilità sarà quotidiana perchè alle parole e volontà devono seguire fatti concreti e atti amministrativi".