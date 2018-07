Camping River, la Protezione civile contro il Comune: "Chiarisca su assistenza a famiglie"

Anche la Protezione civile, oltre a enti e associazioni umanitarie, chiede lumi sulll'insediamento rom di Camping River. Quale assistenza verrà fornita dal Comune di Roma alle 65 famiglie, tra cui numerosi bambini, "che si trovano attualmente prive di servizi sanitari, di acqua corrente, di energia elettrica e di abitazione"?

La richiesta di chiarimenti è contenuta in una mail firmata dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e indirizzata a Campidoglio, e in copia a regione Lazio e prefettura. Si chiede di "assicurare ove necessario ogni azione di supporto al Comune stesso", e di tenere informato il Dipartimento "su tutte le iniziative intraprese a riguardo". Che per il momento semplicemente non ci sono.

Nei giorni scorsi sono iniziate le operazioni di rimozione dei container di proprietà del Comune presenti sull'area, alcuni già distrutti. Ma i tentativi messi in piedi dal Campidoglio per accompagnare le famiglie verso un degna alternativa alloggiativa (dal rimpatrio assistito al bonus affitto) sono falliti. E ora gli abitanti del River si ritrovano in strada.

Il caso è finito anche in Parlamento, al centro di un'interrogazione presentata al ministro dell'Interno Matteo Salvini e al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, per "sapere se i ministri dell'Interno e delle Infrastrutture, alla luce della gravita' dei comportamenti segnalati, non ritengano doveroso avviare un'indagine per verificare le modalità con cui la Giunta di Roma Capitale abbia proceduto alla rimozione dei container del campo nomadi 'Camping River' e sapere come il governo intenda affrontare il problema dei campi, in particolar modo nella Capitale, anche a fronte di simili episodi che a giudizio degli interroganti sono emblematici di un'assenza di gestione della questione".