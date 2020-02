I campi rom chiudono ma Raggi ci mette le telecamere. L'interrogazione: "Chiarisca su possibile danno erariale"

"La giunta grillina che da un lato annuncia la chiusura del campo della Barbuta entro fine anno e gli altri a seguire e dalmate o spende 700.000 euro per la videosorveglianza rappresenta l'ennesima prova della sconsiderata gestione della capitale da parte della giunta grillina". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di FdI, Andrea e Priamo capogruppo in Campidoglio, Fulvio Giuliano vicepresidente del Consiglio del Municipio VII, Maria Gazia Cacciamani coordinatrice di FdI nel VII Municipio.

Dopo la denuncia di RomaToday sulle spese del Campidoglio per installare telecamere dove i campi, in teoria, dovrebbero chiudere, i consiglieri di centrodestra chiedono spiegazioni.

"Abbiamo già pronta un'interrogazione per capire che senso abbia mettere in campo le telecamere che considerati i tempi del bando verrebbero sistemate dopo la chiusura del campo - continuano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni - si tratterebbe di un grave danno erariale a meno che i tempi annunciati per la chiusura non fossero mere bugie propagandistiche. In ognuno dei due casi una figuraccia per la Raggi e per la sua giunta".