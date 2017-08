Siccità, Raggi lancia la campagna Acea: "Già recuperati 500 litri d'acqua al secondo"

Il Comune di Roma è il principale azionista di Acea. Niente di strano quindi se, la campagna della società che fornisce i servizi idrici della Capitale, venga lanciata dalla prima cittadina. Virginia Raggi ricorre alla propria pagina facebook per ricordare che, da lunedì 21, parte “una campagna di informazione e sensibilizzazione per far capire ai cittadini l’importanza di risparmiare l’acqua grazie a piccole azioni”.

Il monitoraggio sulle perdite idriche

Non ci sono però soltanto le buone pratiche del singolo romano. C’è anche un lavoro dell’azienda che, l’acqua, deve garantirla agli utenti capitolini. “Acea già da maggio scorso, quando si è insediata la nuova governance, ha fatto partire una cabina regia per monitorare le reti e trovare perdite occulte” tiene a sottolineare Raggi. “Ad oggi è stato controllato il 70% della rete idrica di Roma. E i risultati, in questi primi 5 mesi del nuovo Cda, già si vedono: 500 litri d’acqua al secondo che prima venivano dispersi ora sono di nuovo a disposizione dei cittadini”. I risultati in verità non si vedono, perché complice la siccità, i problemi quest’anno sono stati di gran lunga superiori a quelli registrati in passato. Ed il livello del lago di Bracciano lo dimostra. Ovviamente la Sindaca sa che quella è una cartina di tornasole importante. E quindi rilancia.

Un obiettivo ambizioso: salvare il lago di Bracciano

“Entro l’anno il monitoraggio sarà concluso. L’obiettivo per l’estate 2018 è quello di recuperare, tramite la bonifica della rete ed il potenziamento degli impianti, molta più acqua. Circa 1.000 litri al secondo. Questo, tra l’altro, consentirà di non prelevare più dal Lago di Bracciano, tutelando così questo grande nostro patrimonio ambientale”. Ed i romani cosa possono fare?

Piccoli ma importanti gesti quotidiani

“Per cambiare le cose dobbiamo iniziare da noi stessi” ricorda Raggi. Sì, ma come? Ad esempio “preferendo la doccia al bagno si eviterà” cosa che “evita di disperdere fino 120 litri d’acqua a doccia”. Oppure” riciclando l’acqua di cottura per innaffiare le piante in giardino o sul balcone”. Così facendo “si avrà un risparmio di 1.800 litri l’anno". I consigli per mettere in campo le buone pratiche non mancano. La campagna di Acea è iniziata. Ed il Campidoglio ha deciso di fare la propria parte.