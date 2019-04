Decoro, Raggi esulta: "Dimezziamo bancarelle davanti ai monumenti". intanto Lombardi prepara lo sgambetto

Preservare le aree di pregio archeologico, paesaggistico ed artistico. Con quest'obiettivo il Tavolo tecnico per il Decoro, ha previsto divieti e limitazioni alle attività commerciali ed artigianali. In base alle restrizioni imposte a camion bar, edicole e bancarelle, le zone sono così state distinte in rosse e rosa.

Perchè la pianificazione del tavolo diventi operativa, è necessario che sia firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni Culturali ed Artistici, la Soprintendenza di Stato e la Regione. Dopodichè la palla passerà ai Municipi che dovranno gestire i nuovi divieti e procedere alle delocalizzazioni. Intanto però il Campidoglio festeggia.

Dimezzare gli ambulanti davanti ai monumenti

"Da anni i monumenti della città sono devastati da ambulanti che vendono bibite, panini, piccoli gadget di fronte ai nostri gioielli d'arte – ha ricordato la Sindaca, definendo questo quadro dome "intollerabile". A fronte di tale condizione "Abbiamo deciso di dimezzare tutte le strutture degli ambulanti davanti ai monumenti: da oggi si potranno rilocalizzare in altri luoghi tutte le postazioni dichiarate incompatibili con il decoro".

La soddisfazione della Sindaca

In concreto, l'azione delle istituzioni sarà volta "a restituire dignità ai monumenti e alle piazze che sono tra le piu' belle del mondo" come ad esempio "Fontana di Trevi" che, ha sottolineato Raggi, sarà finalmente libera dalle postazioni". Le intenzioni sono chiare e, per la prima cittadina, lo sono anche le responsabilità. Non ci pensa due volte Raggi ad indicare la causa del "marasma" nelle "licenze autorizzative rilasciate negli anni passati". Ora gli ambulanti dovranno essere delocalizzati come, in passato, aveva provato a fare il sindaco Marino. Il Tavolo tecnico sul Decoro, infatti, era stato istituito proprio nel 2014 dal sindaco democratico.

Le grilline in Regione

L'azione dell'attuale amministrazone, in tema di localizzazione, sembra indirizzarsi nel solco della precedente gestione capitolina. Un fatto singolare. Ma a ben vedere non è l'unico se si considera che, un impedimento a quel "dimezzamento degli ambulanti davanti ai monumenti", potrebbe arrivare proprio dal M5s. In Regione infatti, Roberta Lombardi e Francesca De Vito hanno proposto un emendamento alla disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande.

Souvenir, caldarroste, grattachecche

In base all'emendanmento proposto dalle due grilline, prime firmatarie di un documento poi condiviso da consiglieri del centrodestra, vanno preservate le attività degli ambulanti storici. A condizione che siano "istituite con appositi atti autorizzativi da almeno 50 anni". Ma di quali attività si tratta? Nell'emendamento vengono elencate. Secondo Roberta Lombardi e Francesca De Vito, a goderne potrebbero essere i cosiddetti urtisti, ma anche i rivenditori di bibite e gelati, caldarroste libri, frutta tipica, grattachecche. I beneficiarni dell'emendamento grillino sarebbero pertanto i soggetti che hanno ottenuto le autorizzazioni, ma anche "loro discendenti, eredi o aventi causa".

L'ago della bilancia: il centrosinistra

La richiesta, arrivata dalle due consigliere regionali del Movimento 5 stelle, è difficile da conciliare con i risultati previsti dal Tavolo Tecnico. L'ago della bilancia però, sarà in mano all'attuale maggioranza. Il centrosinistra ha infatti i numeri in consiglio regionale per far passare , o meno, la proposta. La scelta quindi sarà se continuare nel solco individuato dal Sindaco Marino ed ora seguito dall'attuale amministrazione capitolina. O viceversa se scegliere di preservare "le attività di commercio tradizionali" che sono presenti su area pubblica. Un nodo da sciogliere al più presto.