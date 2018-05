Camion bar, terminata la mappa di quelli da trasferire: "Ora attendiamo nulla osta dalla Regione"

"Abbiamo finito tutti gli ambiti di intervento del Tavolo per il decoro, abbiamo mappato l'esistente e siamo in attesa del nulla osta da parte della Regione". A dirlo è Adriano Meloni, assessore capitolino uscente al Commercio, Lavoro e Turismo, a proposito dei lavori del Tavolo per il decoro, a cui siedono Comune, Regione e ministero dei Beni culturali.

Stiamo parlando di uno strumento di concertazione che serve a definire le postazioni consentite di camion bar nelle zone di pregio di San Pietro, Borgo, Conciliazione, Sant’Angelo, Risorgimento. E tutte le tipologie commerciali su area pubblica, comprese edicole, stagionali e rotazioni nell’area di Termini, Repubblica, Castro Pretorio, Esquilino e San Giovanni. Il Tavolo del decoro, lo ricordiamo, è lo step successivo della riforma targata Marino. L'ex sindaco dem allontanò i camion bar dall'area archeologica centrale, Fori Imperiali e Colosseo, ad agosto 2015. Una prima sperimentazione, prorogata dai Cinque Stelle fino al 31 dicembre 2017, nelle more di un definitivo piano di riordino.

I primi tre ambiti sono stati portati dunque a compimento dalla giunta Marino. Ora la giunta Raggi ha completato lo studio preliminare per lo spostamento negli altri ambiti del centro, ma prima di procedere alle rilocalizzazioni deve ricevere il via libera della Regione Lazio. "Anche lì ci sono stati degli avvicendamenti, e anzi facciamo loro i nostri auguri", dice Meloni oggi ai Mercati di Traiano con la sindaca Virginia Raggi, la quale si unisce agli auguri di buon lavoro e con una battuta aggiunge: "E anche di rapidità nella risposta".