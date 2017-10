Calenda chiama e Raggi risponde (dopo le polemiche): tavolo fissato al 17 ottobre

Habemus data, finalmente. Placate le polemiche il giorno scelto per parlare della Capitale e di come rilanciarla sotto il profilo economico è il 17 ottobre. Un tavolo di lavoro incentrato sul tessuto produttivo di Roma, tra la sindaca Virginia Raggi e il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con la partecipazione delle parti sociali.

Domenica il contatto telefonico distensivo tra prima cittadina e ministro ha riaperto il dialogo dopo il battibecco nato sabato scorso, quando durante il convegno "Crescita vs crisi", il ministro Calenda aveva parlato di una difficoltà a mettersi in contatto con la sindaca Virginia Raggi per fissare un incontro. "Sto aspettando che mi chiami", aveva detto. "Se entro lunedì non ho conferme io sconvoco il tavolo perché parlare di Roma senza il sindaco sarebbe naif. Se non mi risponde che devo fare, mandare un telegramma?".

La risposta della sindaca è poi arrivata a stretto giro: "Se il ministro sconvocasse il tavolo, farebbe un dispetto non a me ma a Roma. Spero che il ministro non intenda prestarsi a polemiche politiche. Non è necessario un telegramma, basta semplicemente sentirsi e si fissa una data".