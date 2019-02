Rifiuti, il ministro Costa: "Cabina di regia su Roma è terminata. Obiettivi raggiunti"

La Cabina di regia sui rifiuti di Roma si è conclusa. Ad annunciarlo il ministro all'Ambiente Sergio Costa: "Abbiamo raggiunto lo scopo, ovvero quello di facilitare il rapporto tra le istituzioni per individuare le cosiddette zone chiare per l'impiantistica futura, ottenere le linee guida e il piano regionale rifiuti del Lazio. Mi sembra che lo scopo è stato finalmente raggiunto e, quindi, il lavoro della cabina di regia presso il ministro è terminato".

Ieri, nel giorno in cui la sindaca Virginia Raggi, ha deciso di azzerare i vertici del Cda della municipalizzata dei rifiuti, Ama, il ministro dell'Ambiente ha voluto fare il punto sulla cabina di regia voluta dal ministero per affrontare le difficoltà sulla situazione dei rifiuti a Roma.

Sul tavolo da una parte il piano industriale Ama, una bozza sviluppata su delle linee guida dove si punta tutto sulla raccolta differenziata, e in parallelo sulla realizzazione di 13 impianti, non di trattamento, ma per la separazione dei materiali. Dall'altro il piano regionale dei rifiuti dove, istituendo un sub Ato nel territorio di Roma capitale, si invita anche il comune di Roma a raggiungere l'autonomia nello smaltimento, quindi a dotarsi di una discarica di servizio. Ipotesi scartata con forza dal Campidoglio. Trovare la quadra tra le differenti posizioni e far da mediatore era il compito del ministro. "Restiamo a disposizione di Regione, Città metropolitana e Comune di Roma. Le linee guida ora esistono. Ognuno riprenda la propria competenza e faccia quello che deve fare".