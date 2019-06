Il Campidoglio sfratta la discoteca Cabala: "Debito con il Comune per un milione e mezzo di euro"

Il Comune sfratta la Cabala. La nota discoteca piano bar sul lungotevere, di fronte al palazzo della Corte di Cassazione, avrebbe accumulato un debito di un milione e mezzo di euro con il Campidoglio. A darne notizia la stessa sindaca Raggi: "I beni comuni appartengono a tutti e devono sostenere la crescita culturale ed economica, i servizi e il benessere dei cittadini. Siamo rientrati in possesso di un immobile comunale del ‘400, in pieno centro, utilizzato come discoteca e ristorante".

"In assenza di riscontro ai solleciti di pagamento - prosegue la sindaca - la nostra Amministrazione ha disposto la riacquisizione dei locali, dopo che tutti i ricorsi presentati dagli utilizzatori sono stati respinti da Tar e Consiglio di Stato". Poi il plauso ai vigili urbani. "Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale, insieme ai dipendenti del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale e a tutti coloro che portano avanti un lavoro costante contro ogni abuso e in difesa degli interessi dei cittadini".