Bus turistici, prosegue la stretta dei vigili: 20 multati per permessi irregolari 

Continua la stretta sui bus turistici "indisciplinati". A due giorni di distanza dall'ultimo blitz che ha visto circa 60 mezzi sanzionati su 100, i vigili urbani tornano in strada armati di taccuino per le strade del centro storico, battendo una per una le vie prese d'assalto dai torpedoni.

Dal Colosseo al Vaticano passando per via della Navicella, via Milano, via di San Gregorio, le pattuglie del GPIT e della Squadra Vetture hanno passato al setaccio i pullman che ogni giorno trasportano orde di turisti in città. Il controllo ha riguardato gli orari di sosta negli stalli consentiti, i permessi, le licenze e la presenza ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza: martelletti, uscite di sicurezza, data di scadenza degli estintori e il corretto funzionamento delle cinture. Su 118 autobus 20 sono risultati irregolari: la violazione maggiormente riscontrata è stata la mancanza dei permessi Ztl, che prevede una sanzione di 450 euro. Sale a 147 il numero dei controlli effettuati questa settimana, con 30 conducenti sanzionati e 7 permessi ritirati. Le verifiche andranno avanti nei prossimi giorni.

La protesta contro il regolamento

Mentre prosegue il muro contro muro tra il Campidoglio e gli operatori turistici in merito alla bozza del nuovo regolamento Meleo. Le associazioni di categoria chiedono a gran voce da settimane un tavolo tecnico di confronto per scongiurare il rincaro delle tariffe e la ztl C che chiuderà parte del centro ai bus. Per adesso il M5s tira dritto. Nessun confronto e nessuna possibilità, almeno per il momento, di calmierare le misure ipotizzate da palazzo Senatorio per ridurre il traffico dei torpedoni.