Bus turistici fuori dal centro, stretta sui controlli: "Oltre 3mila multe a irregolari"

Oltre 3mila sanzioni per irregolarità degli operatori di bus turistici e mille controlli sul campo da parte della Polizia di Roma Capitale. La stretta ai torpedoni da parte del Campidoglio continua. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla circolazione dei pullman, tra divieti nella Ztl A1, nuove tariffe per i permessi e una nuova disciplina per quanto riguarda la sosta, si controlla con monitoraggi a tappeto che le misure vengano rispettate.

In 75 giorni, fa sapere il Comune, "sono stati effettuati oltre mille controlli grazie al presidio degli agenti sul territorio, per un totale di 200 sanzioni per sosta irregolare nelle aree riservate in zona Colosseo-via Claudia e Vaticano. Queste violazioni fanno parte delle oltre 3mila multe fatte ai bus turistici per accesso irregolare alla ZTL VAM o il loro sconfinamento su corsie preferenziali o inadempienze amministrative".

"Con il nuovo regolamento abbiamo introdotto criteri più equi per la circolazione dei bus turistici nella nostra città. Norme a cui tutti devono attenersi. Per questo stiamo presidiando il territorio per vigilare sul corretto utilizzo delle aree di sosta riservate. Con questo impianto di regole abbiamo scelto di tutelare il Centro storico della Capitale, un’area dallo straordinario valore artistico e archeologico" dichiara la sindaca Virginia Raggi.

"Il nostro obiettivo è contrastare ogni forma di abusivismo, a difesa del nostro patrimonio storico e di chi rispetta le regole. Il nuovo regolamento per i bus turistici, entrato in vigore a inizio anno, va proprio in questa direzione", aggiunge l'assessora alla Città in movimento, Linda Meleo.