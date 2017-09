Bus notturni a Roma, si cambia: due fasce orarie e 4 linee in più

È stata messa a punto la nuova rete dei bus notturni. Il nuovo disegno si basa su quattro criteri di base. Il primo è la distinzione per fasce orarie, con un servizio più “potente” fino alle 2 e percorsi rivisti e più capillari fino alle 5. Un altro aspetto è quello dell’avvicinamento della rete ai residenti, ovvero raggiungere un bacino di 1,4 milioni di romani che avranno la fermata del bus notturno a 250 metri di distanza dalla loro abitazione.

Lacue del servizio notturno

Un terzo aspetto è il monitoraggio delle esigenze e le “lacune” della rete attuale, dal quale si è partiti. Un ulteriore punto fermo è l’aumento dei nodi di scambio notturni, con piazza di Cinecittà, largo Preneste e Ponte Mammolo.

Il risultato ha portato a un nuovo assetto con 46 linee complessive per la rete che funzionerà fino alle 2 e con 32 collegamenti fino alle 5 (4 in più rispetto a oggi), con percorsi modificati, prolungati in alcuni casi e del tutto nuovi in altri.



Autobus notturni fino alle 2

Per centrare l’obiettivo sarà importante il contributo di 14 linee diurne che allungheranno l’orario di servizio fino alle 2. Ecco quali: 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 451, 664, 712, 881, 916.

Nuove linee e linee N modificate

Per il resto, c’è da segnalare il prolungamento a Porta di Roma della linea che segue il percorso della metro B1 (con la nuova NMB1P da Termini) e le new entry da largo Preneste a Ponte di Nona e N30 (circolare da Laurentina metro B fino a Fonte Laurentina). Modificati, invece, i percorsi di N9, N12P e N27, per raggiungere rispettivamente via Ballarini, Tor Sapienza e il Campus universitario di Tor Vergata, mentre per N22 e N28 (che si chiamerà NMC) è previsto il prolungamento fino a Montesacro e piazza Venezia.

[fonte Muoversi a Roma]