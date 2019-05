Bus notturni a Roma, cambia tutto: 15 linee fino alle 2 di notte e nuove tratte per i quartieri di periferia

Cambia la rete dei bus notturni di Roma. Diverse le modifiche che saranno introdotte nelle prime due settimane di giugno. Cambiamenti inquadrabili lungo quattro direttrici. 15 linee bus della rete diurna prolungheranno il servizio fino alle 2; entreranno in servizio tre nuove linee che serviranno le zone "nuove" della Capitale, a est e sud della città; vengono modificate e potenziate 13 linee della rete notturna attuale; infine scatterà una nuova denominazione di tutte linee, con l'obiettivo di migliorare la leggibilità e la comprensibilità della rete.

15 linee bus prolungate fino alle 2

A partire dalla notte tra i 3 e il 4 giugno 15 linee prolungheranno l'orario tutti i giorni fino alle 2. Quest'operazione consentirà di dare per la prima volta un collegamento notturno a 20 quartieri (corso Trieste, Porta di Roma, Bufalotta, Cinquina, Montespaccato, Pineta Sacchetti, Villa Bonelli, Monti Tiburtini, lungotevere Testaccio, viale Marconi - nella tratta ponte Marconi, via Pincherle - via Aurelia, Malagrotta, Grottarossa, Casal Tidei, la zona di via Pievebovigliana, viale Palmiro Togliatti, via della Pisana, la parte sud di via di Torrevecchia e Quartaccio)

Ecco di seguito quali sono le linee interessate:

-38 Termini-piazza Fiume-corso Trieste-viale Libia-Conca d´Oro-Vigne Nuove-Porta di Roma

-44 piazza Venezia-Monteverde Vecchio-Monteverde Nuovo-Villa Bonelli

-61 Casal Bruciato-Monti Tiburtini-piazza Bologna-Policlinico-Porta Pia-via XX Settembre-via Veneto-Villa Borghese-piazzale Flaminio

-86 stazione Conca d'Oro metro B1-Bufalotta-quartiere Cinquina

-170 Termini-via Nazionale-piazza Venezia-Testaccio-Marconi-Eur

-246 Cornelia metro A-via Aurelia-Malagrotta

-301 piazza Augusto Imperatore-Lepanto-Ponte Milvio-Cassia-Grottarossa

-314 largo Preneste-Tor Sapienza-via Collatina-Ponte di Nona-Lunghezza-Castelverde

-404 Ponte Mammolo metro B-San Basilio-Casal Monastero

-444 Ponte Mammolo metro B-Casal Tidei-San Basilio-Torraccia

-451 Ponte Mammolo metro B-viale Palmiro Togliatti-Parco di Centocelle metro C-Subaugusta

-664 Colli Albani metro A-via Appia Nuova-Capannelle

-881 via Paola-Gregorio VII-Bravetta-via della Pisana

-916 piazza Venezia-corso Vittorio-via Gregorio VII-Cornelia metro A-Boccea-Battistini metro A-Primavalle-Torrevecchia, Quartaccio

-980 Montespaccato/via Antonio Pane-Boccea-metro A Battistini-via della Pineta Sacchetti-Monte Mario-San Filippo Neri

Bus notturni a Laurentina e Ponte di Nona

Tre nuove linee per servire zone nuove della città, a sud e ad est. La nuova linea N74 collegherà la stazione Laurentina al nuovo quartiere di Fonte Laurentina percorrendo via Laurentina, viale Ignazio Silone, via Filippo Tommaso Marinetti e il corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta sino al capolinea di via Rita Brunetti. La nuova linea N075 collegherà largo Preneste a Colle degli Abeti (via Don Tonio Bello). Percorrerà via Prenestina, via Avola, via Roccalumera, via della Borghesiana, Ponte di Nona. La linea N543 (ex n12 prolungata) estende il percorso per servire il quartiere di Tor Sapienza (viale Morandi via De Chirico).

Nuova denominazione delle linee notturne

Tutte le linee della rete notturna sono state rinominate per consentire una maggiore leggibilità della rete e riconoscibilità dei collegamenti. Le linee che seguono il percorso delle metro si chiameranno come la linea metro di cui prendono il posto. Ad esempio, la linea N1 che, nelle ore notturne sostituisce la metro A si chiamerà nMA. L'N3 che sostituisce la ferrovia Roma-Lido viene denominata nME in considerazione del fatto che la Roma-Lido, nel Piano urbano della mobilità sostenibile sarà denominata metro E. E ancora, la linea n9 viene denominata n716 e le due circolari notturne che servono tutte le zone a traffico limitato e seguono il percorso del tram 3 si chiameranno n3d (circolare destra) e n3s (circolare sinistra).

Le modifiche alle linee notturne

Cambiano, con relativo potenziamento, 13 linee notturne attuali.

La linea nMB1 (ex N2L) che, nelle ore notturne sostituisce la metro B nella tratta Termini-Conca d´Oro sarà prolungata sino alla stazione metro B Ionio.

La linea nMC (ex N28) che nelle ore notturne sostituisce la metro C viene prolungata a piazza Venezia transitando in via dell´Amba Aradam, via Celimontana, via Claudia, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello per dare collegamento diretto verso il Centro alla direttrice che si muove lungo la terza linea del metro e, in generale nella zona est della città per aumentare i collegamenti notturni nella zone turistiche più frequentate.

La linea n46 (ex N5) viene prolungata da largo Millesimo alla stazione FL3 di Monte Mario.

La linea n8 che, nelle ore notturna sostituisce il tram, viene prolungata da Casaletto a via dei Capasso lungo via dei Silvestri, via Camillo Serafini e via di Bravetta.

Le linee n3 destra e sinistra (ex N10 e N11) estendono il percorso a Trastevere, ai Parioli, al Villaggio Olimpico e all´Auditorium. Le due circolari, in questo modo servono tutte le zone a traffico limitato notturne e alcuni punti di interesse turistico.

La linea n11 (ex n18) (Grotte Celoni-Torbellamonaca-piazza Venezia) viene potenziata nel numero delle corse per dare maggiore offerta su una direttrice particolarmente frequentata.

La linea n92 (ex N13) estende il percorso a via Salaria e via Tagliamento raggiungendo il nuovo capolinea di piazza Sempione. La zona di viale Baseggio viene servita dalla linea 38.

La linea n705 (ex n21) collegherà la stazione metro laurentina a via Giuseppe Piermarini mentre la zona di via Laurentina viene servita dalla nuova linea n74.

La linea n66 è un nuovo collegamento diretto tra la stazione Termini, piazza Sempione e le zone Talenti, Casal Boccone e Casal de Pazzi. Sostituisce la linea N22.

La linea n200 (ex linea N24) farà capolinea alla stazione Prima Porta e transiterà in entrambi i sensi nella zona di via delle Galline Bianche.

La linea n904 (ex linea N20) che modifica il percorso all´interno del quartiere Casalotti.

La linea nME (ex linea N3), sostitutiva notturna della ferrovia Roma-Lido) che, in direzione di piazza Venezia modifica il percorso tra Ostia e Acilia per servire meglio le zone attraversate.