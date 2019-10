Bus navetta per lo stadio: i tifosi che verranno a Roma pagheranno 3 euro in più

I tifosi ospiti che arriveranno dall'estero in trasferta nella Capitale per assistere alle partite internazionali nelle coppe europee di Roma e Lazio allo Stadio Olimpico pagheranno di tasca propria, tramite un ricarico sul biglietto del match pari a 3 euro (Iva inclusa), i servizi bus navetta che Atac organizzerà per il loro trasferimento all'impianto del Foro Italico.

La novità è prevista in una convenzione tra le societàcalcistiche, la Questura di Roma, l'azienda municipale e il Campidoglio, approvata tramite una delibera della Giunta capitolina.

Atac a disposizione mezzi sufficienti a coprire il 70% dell'afflusso, salvo differenti disposizioni delle forze dell'ordine, con un costo stimato di 649 euro a bus: i costi da coprire andranno da un minimo di 1.298 euro (2 vetture) per un totale di tifosi ospiti di massimo 500 unità, a un massimo di 9.735 euro (15 vetture) per un numero di 3.500 sostenitori. Le spese verranno coperte da Roma e Lazio, che poi, come detto, si rivarranno sui biglietti del settore ospiti.