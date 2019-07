Atac, in arrivo i nuovi autobus: "I primi 80 in strada entro sabato"

Entro sabato ce ne saranno 80, pronti a circolare per le strade della città. Finalmente la nuova partita di autobus Atac sta per arrivare. A garantire sull'arrrivo una parte dei 227 bus acquistati dal Comune di Roma è il responsabile Manutenzioni dell'azienda dei trasporti Federico Mannini. "Saranno targate, immatricolate, faremo i corsi ai conducenti, l'allestimento con obliteratrici e cartelli e da sabato, forse qualche giorno prima, potranno entrare in servizio" ha promesso Mannini intervenendo lo scorso venerdì a una riunione della commissione Mobilità.

Con questa prima tranche, ha spiegato Mannini, "avremo 20 mezzi da 10 metri ad Acilia, 20 da 12 metri a diesel a Grottarossa, 10 da 12 metri a diesel a Magliana, 20 da 12 metri a metano a Tor Sapienza e 10 da 12 metri a metano a Tor Pagnotta". Nel frattempo, inoltre, "verranno collaudate 30 vetture a Bologna e altre 30 le collauderemo a fine agosto, e dovremmo quindi avere ulteriori 60 vetture di questa fornitura. Per metà settembre i nuovi bus su strada saranno 150, mentre saranno tutti quanti operativi entro ottobre".

Una flotta di 227 nuovi mezzi che andrà a svecchiare - ed era ora - il parco vetture di Atac. A dare il via libera all'arrivo dei bus il voto favorevole alla proposta di delibera 71 per la cessione dei bus dal Comune, che li acquistati con gara d'appalto Consip, ad Atac, tramite un diritto reale di usufrutto a titolo oneroso. Tradotto: Atac pagherà al socio unico, Roma Capitale, circa mille euro ad autobus, due milioni di euro l'anno a partire dal 2022.