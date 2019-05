Atac, ecco i primi bus della gara Consip: arrivati a Tor Pagnotta due Citymood

Stanno arrivando. Nella rimessa di Tor Pagnotta sono stati "avvistati" due dei bus nuovi della flotta Atac, quelli ordinati dal Comune di Roma tramite gara pubblica su piattaforma Consip, e prodotti da IIA (Industria Italiana Autobus), azienda di recente salvata dal dissesto dalla turca Karsan che si è aggiudicata il 70% delle quote.

La fornitura prevede in totale l'arrivo di 227 mezzi del modello CityMood, con posti e rampa per i disabili, la cabina chiusa per la sicurezza dell'autista e un sistema di videosorveglianza, acquistati tramite gara Consip, la centrale per gli acquisti delle forniture pubbliche del ministero dell'Economia, dopo un primo bando di Atac andato deserto. I lotti acquistati prevedono 91 mezzi a metano e 136 diesel.

Mentre resta da risolvere la questione dell'altra fornitura di bus, i 70 bus a Roma da Tel Aviv, a fronte di un affitto annuo di 4,3 milioni di euro, da più di un mese fermi nelle rimesse. La ragione? I mezzi in questione non possono circolare perché la normativa europea li considera troppo inquinanti. Devono essere nuovamente immatricolati al loro arrivo in Italia. Ma nel nostro Paese dal 2019 in poi possono essere immatricolate solamente vetture con motori euro 6, mentre quello dei bus israeliani è un diesel euro 5. Da qui lo spostamento in Germania, dove le norme in materia sono più flessibili. Ma ancora è da capire se l'operazione andrà in porto. Sul caso indaga la Corte dei Conti.