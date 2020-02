Dipendenti capitolini, aumenta il buono pasto: da 5,25 a 7 euro e in formato elettronico

Doppia novità per i dipendenti di Roma Capitale. I buoni pasto, a partire da marzo, passeranno dal formato cartaceo a quello elettronico e il loro valore nominale verrà aumentato: da 5,25 euro a 7 euro. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta capitolina. Così gli uffici capitolini si adeguano a quelli del resto del Paese.

"Nella grande maggioranza delle strutture pubbliche italiane - sottolinea la sindaca Raggi - i lavoratori percepiscono infatti un buono pasto di almeno 7 euro, in molti casi l’importo è anche superiore. Non si tratta quindi di un privilegio, ma di una risposta alla necessità di riportare i dipendenti al livello degli altri. Si mette fine a un’anomalia negativa di cui si discuteva da anni. Un obiettivo raggiunto grazie a un’attenta opera di risanamento dei bilanci, tramite l’abbattimento degli sprechi e il recupero di risorse".

Per l'assessore al Personale Antonio De Santis, "in una fase in cui si ragiona di sostenibilità ambientale, viene impressa una forte svolta green alla pubblica amministrazione capitolina. La transizione al formato elettronico consentirà di ridurre la produzione di carta. Ogni mese ci saranno infatti circa 300mila fogli in meno prodotti, quasi 4 milioni in un anno. In questo modo saranno resi più moderni gli uffici, oltre a semplificare e renderli più sostenibili, all’interno del complessivo percorso di rigenerazione della macchina amministrativa".