Buono affitto, Raggi: "11mila domande nei primi due giorni". I romani scelgono il format on line

"Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Circa 11mila domande nei primi due giorni". A fornire la cifra delle prime richieste per il contributo all'affitto è la sindaca Virginia Raggi. "In questo periodo molti cittadini hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente i loro guadagni. Questo contributo straordinario li aiuterà a sostenere il pagamento dell'affitto di casa".

E ancora: "La netta prevalenza di richieste tramite internet mi fa particolarmente piacere, perché dimostra che i romani hanno raccolto il nostro invito a privilegiare questa modalità innovativa". Chi non ha a disposizione un computer o non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici può comunque recarsi in una delle oltre 120 edicole convenzionate, ritirare il modulo cartaceo e consegnarlo compilato in municipio.

Ha finalmente preso il via il bando per il buono affitto dunque, dopo il netto ritardo del Campidoglio nella pubblicazione. A distanza, lo ricordiamo, di ben di 17 giorni dalla pubblicazione della delibera regionale che lo ha istituito e a meno di 30 dalla scadenza del 24 maggio fissata per la presentazione da parte del Comune alla Regione del numero delle domande raccolte ai fini della ripartizione delle risorse.