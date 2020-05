Buoni spesa, i fondi non bastano: restano fuori 27mila domande. E la Roma che ha fame protesta

Sono oltre 160mila le domande per i Buoni Spesa arrivate al Comune ma, tra richieste doppie o furbescamente inoltrate con codici fiscali alterati, quelle validate dagli uffici sono circa 97mila.

Ii fondi per i buoni spesa non bastano

I termini per chiedere il sostegno riservato a famiglie in difficoltà a causa della crisi da Coronavirus sono scaduti lo scorso 16 aprile e ad oggi Roma Capitale ha erogato oltre un milione di buoni da 20 euro per un totale di 21,8 milioni sui 22 disponibili: 15 ricevuti dal Dipartimento della Protezione civile e 7 dalla Regione Lazio. Le risorse messe a disposizione sono dunque agli sgoccioli e non basteranno per tutti: restano fuori circa 27mila richieste di coloro che sono già beneficiari di altri contributi "anche di importo contenuto".

“Il budget non è sufficiente per coprire tutte le 97mila domande validate, per cui chi ha già un contributo non potrà prendere i buoni spesa e gli manderemo un'email per avvisare, ma riusciremo comunque a coprire tutti gli aventi diritto rimanenti, che sono 4mila e che si aggiungeranno alle 66 mila famiglie (219mila persone) che hanno già ricevuto i buoni o li riceveranno nei prossimi giorni" – ha detto in commissione Trasparenza il direttore del dipartimento Politiche sociali del Campidoglio, Giovanni Serra.

Esclusi dai buoni spesa anche 100mila tra senzatetto e migranti

Oltre a 27mila delle richieste validate, restano esclusi dai Buoni Spesa (riservati a chi ha il requisito della residenza anagrafica a Roma) senza fissa dimora, richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno o di protezione internazionale e lavoratori residenti altrove ma che sono stabilmente nella Capitale: almeno altre 100mila persone. “Siamo stati sottostimati da Governo e Regione” – accusa Serra.

Il lavoro nel Dipartimento è stato frenetico: hanno lavorato 100 persone per 12 ore al giorno compresi sabato, domenica, 25 aprile e 1 maggio. “Non è stata data priorità a nessuno per ragioni politiche o specifiche, la priorità è stata data a chi ha fame”. Non solo i buoni però: "Nel seminterrato abbiamo un deposito di beni di prima necessità per bambini che portiamo direttamente noi a domicilio alle famiglie. Oltre ai 42mila pacchi alimentari – ha fatto sapere il Direttore - abbiamo consegnato più di 1.400 pacchi alimentari destinati ai bambini".

Il Comune: “Fatto grande lavoro”

Soddisfatta Veronica Mammì, assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale: "È stato fatto un grande lavoro e di questo va dato merito al dipartimento, a tutti i Municipi e alla collaborazione che abbiamo instaurato con il terzo settore e la Diocesi di Roma per la raccolta delle domande" – ha commentato. Per l'assessore "è stato uno sforzo enorme, calcolando i tempi e anche i numeri di Roma, numeri che non ha nessun altro comune italiano. Dal 16 aprile a oggi abbiamo praticamente terminato tutto il lavoro tra istruttorie, impacchettamenti e consegne. Più di questo era impossibile, abbiamo raggiunto un grande risultato".

I buoni spesa non arrivano: in periferia monta la protesta

Ma in città, soprattutto nelle periferie, con il VI e VII Municipio in testa alla classifica dei territori che hanno inoltrato più domande, monta la protesta. Alla Borghesiana c’è chi, disoccupato e con due figli, aspetta ogni giorno che qualcuno suoni al citofono per la consegna degli agognati ticket; al Quarticciolo le cassette vuote “contro la propaganda del potere” arrivano sin sotto la sede del Municipio per ribadire la necessità di un sostegno concreto e immediato da parte delle istituzioni per ch è in difficoltà. Dalle Torri a San Basilio, passando per Primavalle le famiglie in attesa dei buoni non sanno come fare la spesa e sfamare i propri bambini. “Senza risposte – dicono – siamo pronti ad incatenarci in Comune”.