Buoni spesa, la verità del Campidoglio si scontra con realtà e numeri. Ora la periferia minaccia "spesa proletaria"

Ad un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, Roma è alle prese con la conta dei Buoni Spesa: la misura di “sostegno immediato” rivolta alle famiglie più in difficoltà durante la crisi da coronavirus.

Buoni spesa, i fondi non bastano: fuori 27mila domande

Circa 160mila le richieste arrivate: oltre 97mila, scartate le doppie e le “truffaldine”, quelle validate dagli uffici. Troppe per i fondi a disposizione di Roma Capitale: 22milioni, di cui 15 arrivati dallo Stato e 7 dalla Regione.

“Il budget non è sufficiente per coprire tutte le 97mila domande validate, per cui chi ha già un contributo non potrà prendere i buoni spesa e gli manderemo una mail per avvisare, ma riusciremo comunque a coprire tutti gli aventi diritto rimanenti, che sono 4mila e che si aggiungeranno alle 66 mila famiglie (219mila persone) che hanno già ricevuto i buoni o li riceveranno” – aveva fatto i conti in commissione Trasparenza il direttore del dipartimento Politiche Sociali, Giovanni Serra.

All’incirca 27mila dunque le richieste validate ma escluse: chi gode già di sussidi “anche di importo contenuto” non potrà avere i buoni spesa. Per ora “messi in coda” – per dirlo nelle parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La verità del Campidoglio: "70mila beneficiari, ticket in arrivo"

“Qualcuno, ultimamente, sta dicendo che i beneficiari in tutto sarebbero 160mila, altri ancora che avremmo processato solo un terzo delle domande, col solo risultato finale di confondere le idee ai cittadini. Ecco la verità: 160mila sono le richieste totali ricevute. Parliamo anche di domande doppie, triple, quadruple, o presentate anche da persone che non hanno i requisiti stabiliti per avere il Buono Spesa. Una volta validate le domande, il numero dei reali beneficiari è circa 70mila. La priorità – ha precisato l’assessora al Sociale di Roma Capitale, Veronica Mammì, rispondendo alle tante critiche arrivate in questi giorni - è stata data a chi non percepiva nessun tipo di contributo economico pubblico. E quasi tutti hanno già ottenuto o stanno per ottenere i ticket”.

Oltre alla doppia verifica delle domande, avvenuta attraverso i municipi e il Dipartimento alle politiche sociali, il Comune ha aggiunto anche un ulteriore livello di verifica: un monitoraggio ex post, “per scongiurare qualsiasi tipo di imprecisione lungo l'intera procedura”.

Buoni spesa, la guerra dei numeri

Ma sui numeri, sui buoni spesa consegnati e arrivati a destinazione è guerra. Mentre Raggi annuncia le denunce per coloro che hanno cambiato un numero o una lettera del codice fiscale per inoltrare più volte la stessa domanda, restano tante le famiglie che ancora non hanno ricevuto i buoni spesa richiesti.

“Mentre la sindaca e l'assessore Mammì affermano con enfasi che il 95% degli aventi diritto abbia ricevuto il buono, emerge chiaramente che solo un terzo dei 93mila richiedenti ha ricevuto un riscontro positivo e che le scarse risorse economiche sono già finite. Noi siamo dunque tra quelli rimasti a mani (e pancia) vuote pur avendo i requisiti, se non fosse per i volontari e le volontarie che, con i pacchi alimentari, ci hanno consentito di mettere insieme il pranzo con la cena" – hanno tuonato dal Movimento per il diritto all'abitare di Roma in protesta in viale Manzoni, sotto il Dipartimento delle Politiche Sociali.

Buoni spesa, proteste in periferia: pronti a "spesa proletaria"

Solo una delle manifestazioni che nell’ultima settimana hanno animato le periferie della città: dalle Torri al Quarticciolo, fino alle proteste di Casal Bruciato e San Basilio. Tutti a chiedersi dove siano finiti buoni spesa e sussidi promessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Mio marito è in cassa integrazione ma non la prende. Percepiamo un reddito di cittadinanza con cui viviamo in 9 persone. Siamo in attesa dei buoni. Cosa dobbiamo fare, andare al supermercato e non pagare? Io non ci voglio pensare, siamo tutte persone oneste. Ma per dare da mangiare ai miei figli – ha detto Patrizia, mamma di due figli di 8 e 4 anni ai mcrofoni dell’agenzia DIRE - sono pronta a tutto". L’ennesima voce di disperazione che si leva dai quartieri più vessati dalla crisi. La Roma che ha fame non esclude alcuna reazione: nemmeno quella della "spesa proletaria".